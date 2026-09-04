ASTROLOGIA

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado

A mensagem desta sexta-feira (4) pede atenção a pessoas que podem usar uma antiga ajuda como argumento para conseguir alguma coisa de você

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 00:00

Signos e eclipse lunar parcial Crédito: Imagem gerada por IA

Existem favores feitos por carinho e existem aqueles que, algum tempo depois, aparecem acompanhados de uma cobrança. Nesta sexta-feira, uma situação assim pode deixar algumas pessoas desconfortáveis.

O Anjo da Guarda indica que alguém pode mencionar uma ajuda do passado para tentar conseguir uma resposta positiva agora. Pode ser um pedido, um empréstimo, uma indicação, uma mudança de planos ou até a expectativa de que você tome partido em determinada situação.

Gratidão é importante, mas ela não transforma uma ajuda recebida em uma dívida permanente. Para três signos, será essencial perceber essa diferença.

Câncer

Cancerianos podem se sentir pressionados a aceitar um pedido simplesmente porque aquela pessoa já esteve ao seu lado em outro momento.

O Anjo da Guarda pede que você avalie a situação atual. Ser grato pelo que alguém fez não significa precisar concordar com tudo o que essa pessoa pedir depois.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem

Virginianos podem ouvir uma frase ou comentário que relembra propositalmente uma antiga ajuda.

O momento pede atenção principalmente se isso acontecer justamente quando você demonstrar resistência a algum pedido. Um favor verdadeiro não deveria precisar ser usado como instrumento de pressão.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Aquário

Aquarianos podem enfrentar uma situação em que alguém espera receber uma espécie de retribuição que nunca havia sido combinada.

O Anjo da Guarda recomenda conversar com clareza antes de assumir uma obrigação apenas para evitar constrangimento.

Viagens que são a cara de Aquário 1 de 10

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