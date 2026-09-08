ASTROLOGIA

Anjo da Guarda avisa a 4 signos nesta terça-feira (8): alguém vai mudar de comportamento depois de conseguir o que queria

A mensagem desta terça-feira (8) pede atenção a pessoas que demonstram interesse enquanto precisam de algo, mas podem agir de maneira completamente diferente depois

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 00:00

Signos e eclipse lunar parcial Crédito: Imagem gerada por IA

Existem mudanças de comportamento que dizem mais do que qualquer explicação. Uma pessoa procura você todos os dias, demonstra preocupação, responde rapidamente e faz questão de manter contato. Depois que consegue aquilo que precisava, porém, a proximidade desaparece.

O Anjo da Guarda indica que quatro signos podem perceber esse contraste nesta terça-feira. A situação pode envolver um favor, uma indicação, dinheiro, trabalho, uma aproximação amorosa ou simplesmente o apoio que alguém precisava em determinado momento.

O mais importante será não criar desculpas automaticamente para o comportamento do outro. Um dia corrido acontece. Um afastamento pontual também. Mas quando a atenção desaparece exatamente depois que a pessoa consegue o que queria, vale observar.

Para quatro signos, uma atitude pode revelar se existia carinho verdadeiro ou apenas conveniência.

Gêmeos

Geminianos podem estranhar o silêncio de alguém que até pouco tempo fazia questão de conversar constantemente.

O Anjo da Guarda recomenda observar quando essa mudança aconteceu. O momento pode revelar se a aproximação estava relacionada a algum interesse específico.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Leão

Leoninos podem perceber que uma pessoa ficou menos disponível depois de receber uma ajuda, indicação ou favor.

O recado é não cobrar atenção, mas guardar a informação. A forma como alguém se comporta depois de ser ajudado diz muito sobre como enxerga a relação.

Leão no trabalho 1 de 5

Capricórnio

Capricornianos podem notar uma mudança no comportamento de alguém depois que uma situação profissional ou financeira foi resolvida.

O Anjo da Guarda pede atenção principalmente se essa pessoa reaparecer somente quando surgir uma nova necessidade.

Capricórnio no trabalho 1 de 5

Peixes

Piscianos podem tentar justificar o afastamento de alguém mesmo percebendo que alguma coisa mudou.

O momento pede que você observe os fatos antes de encontrar explicações para o comportamento do outro. Nem toda distância é falta de tempo.

Peixes no trabalho 1 de 5

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