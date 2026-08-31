ASTROLOGIA

Anjo da Guarda chega com aviso para 3 signos nesta segunda-feira (31): uma cobrança inesperada pode mudar seus planos

A mensagem desta segunda-feira (31) pede atenção a compromissos, favores e responsabilidades que outras pessoas podem tentar colocar em suas mãos

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 00:00

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

O último dia de agosto pode trazer uma situação incômoda para algumas pessoas. Um pedido feito de última hora, uma responsabilidade que ninguém quer assumir ou até uma cobrança que você nem sabia que existia pode aparecer e mudar aquilo que estava planejado para o dia.

O Anjo da Guarda indica que será importante separar aquilo que realmente é sua responsabilidade daquilo que alguém simplesmente decidiu transferir para você.

Isso vale especialmente para três signos. A vontade de resolver rapidamente o problema pode fazer com que eles assumam uma obrigação que depois será difícil devolver.

Áries

Arianos podem receber um pedido de última hora e sentir que precisam resolver tudo imediatamente.

O Anjo da Guarda pede que você descubra primeiro por que essa responsabilidade chegou até você. A urgência de outra pessoa não precisa automaticamente se transformar na sua.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Virgem

Virginianos podem perceber que alguém deixou uma tarefa ou problema acumular e agora espera ajuda para resolver a situação.

A orientação é colaborar apenas até onde for possível. Assumir tudo pode fazer com que o mesmo comportamento volte a acontecer.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Aquário

Aquarianos podem enfrentar uma cobrança relacionada a algo que nunca ficou claramente combinado.

O Anjo da Guarda recomenda esclarecer o que realmente foi acertado antes de aceitar culpa ou responsabilidade por uma expectativa que outra pessoa criou sozinha.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

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