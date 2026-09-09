Anjo da Guarda dá recado para 3 signos: nesta quarta-feira (9) alguém vai tentar se aproximar depois de falar mal de você, fique atento

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:00
Descobrir que alguém falou mal de você já é desconfortável. Mais estranho ainda é perceber que essa mesma pessoa continua procurando sua companhia, demonstrando carinho ou agindo como se nada tivesse acontecido.
O Anjo da Guarda indica que esta quarta-feira pode revelar uma situação parecida. Um comentário pode chegar através de outra pessoa, uma contradição pode aparecer durante uma conversa ou alguém pode acabar entregando uma informação sem perceber.
Antes de reagir, porém, será importante separar fofoca de fato. Nem tudo o que chega através de terceiros corresponde exatamente ao que foi dito. Mas, quando diferentes atitudes começam a confirmar a mesma história, talvez seja hora de observar essa relação com outros olhos.
Para três signos, o comportamento de alguém próximo pode chamar atenção.
Touro
Taurinos podem perceber uma simpatia exagerada justamente depois de descobrirem um comentário desagradável.
O Anjo da Guarda pede que você não confronte ninguém apenas com base em rumores. Observe se as atitudes dessa pessoa confirmam aquilo que chegou até você.
O date perfeito para Touro
Libra
Librianos podem descobrir que alguém concorda com eles pessoalmente, mas apresenta uma opinião completamente diferente quando está em outro grupo.
O momento pede atenção à coerência. Quem muda de posição dependendo da companhia pode não estar sendo totalmente sincero com nenhum dos lados.
O date perfeito para Libra
Sagitário
Sagitarianos podem ser procurados por alguém que anteriormente demonstrou incômodo, competição ou ressentimento.
O Anjo da Guarda recomenda não ignorar o histórico apenas porque essa pessoa voltou a agir com simpatia. Reaproximação verdadeira precisa vir acompanhada de mudança de comportamento.
O date perfeito para Sagitário
Mensagem do dia
Nem toda pessoa que sorri quando encontra você preserva seu nome quando você sai da sala. Antes de confiar novamente, observe se aquilo que alguém demonstra na sua presença combina com o que faz na sua ausência.