ASTROLOGIA

Anjo da Guarda dá recado para 3 signos: nesta quarta-feira (9) alguém vai tentar se aproximar depois de falar mal de você, fique atento

A mensagem desta quarta-feira (9) pede atenção a mudanças repentinas de comportamento e pessoas que podem agir de uma forma na sua frente e de outra quando você não está por perto

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:00

Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Descobrir que alguém falou mal de você já é desconfortável. Mais estranho ainda é perceber que essa mesma pessoa continua procurando sua companhia, demonstrando carinho ou agindo como se nada tivesse acontecido.

O Anjo da Guarda indica que esta quarta-feira pode revelar uma situação parecida. Um comentário pode chegar através de outra pessoa, uma contradição pode aparecer durante uma conversa ou alguém pode acabar entregando uma informação sem perceber.

Antes de reagir, porém, será importante separar fofoca de fato. Nem tudo o que chega através de terceiros corresponde exatamente ao que foi dito. Mas, quando diferentes atitudes começam a confirmar a mesma história, talvez seja hora de observar essa relação com outros olhos.

Para três signos, o comportamento de alguém próximo pode chamar atenção.

Touro

Taurinos podem perceber uma simpatia exagerada justamente depois de descobrirem um comentário desagradável.

O Anjo da Guarda pede que você não confronte ninguém apenas com base em rumores. Observe se as atitudes dessa pessoa confirmam aquilo que chegou até você.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Libra

Librianos podem descobrir que alguém concorda com eles pessoalmente, mas apresenta uma opinião completamente diferente quando está em outro grupo.

O momento pede atenção à coerência. Quem muda de posição dependendo da companhia pode não estar sendo totalmente sincero com nenhum dos lados.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Sagitário

Sagitarianos podem ser procurados por alguém que anteriormente demonstrou incômodo, competição ou ressentimento.

O Anjo da Guarda recomenda não ignorar o histórico apenas porque essa pessoa voltou a agir com simpatia. Reaproximação verdadeira precisa vir acompanhada de mudança de comportamento.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

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