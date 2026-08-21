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Anjo da Guarda de hoje, sexta-feira, 21 de agosto: 4 signos precisam ter discrição com assuntos pessoais, pois nem todo mundo que demonstra preocupação merece conhecer suas fragilidades

A mensagem desta sexta-feira (21) pede cuidado para não contar seus problemas à pessoa errada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 00:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que sabem ouvir. Outras apenas esperam a oportunidade de usar aquilo que você contou contra você. O Anjo da Guarda indica que o momento pede cuidado com desabafos, principalmente quando envolvem relacionamentos, dinheiro, trabalho ou decisões importantes.

Nem sempre quem pergunta "está tudo bem?" está preparado para respeitar a resposta. Algumas pessoas se aproximam por curiosidade, enquanto outras podem transformar uma informação íntima em assunto para terceiros.

Para quatro signos, a orientação será ainda mais importante nesta sexta-feira. Antes de contar aquilo que está acontecendo na sua vida, observe quem realmente demonstrou ser digno da sua confiança.

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Leão

Leoninos podem sentir vontade de contar uma novidade ou problema a alguém próximo. O Anjo da Guarda pede cautela antes de revelar detalhes.

Nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo na sua vida.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Virgem

Virginianos podem perceber que uma conversa aparentemente inocente está avançando demais. O momento pede que você saiba a hora de mudar de assunto.

Preservar sua intimidade também é uma forma de inteligência.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Libra

Librianos podem receber conselhos de alguém que parece querer ajudar, mas cujas intenções não estão tão claras. O Anjo da Guarda recomenda ouvir, mas decidir sozinho.

Nem todo conselho precisa ser seguido.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Sagitário

Sagitarianos podem descobrir que uma informação pessoal chegou a outras pessoas. O recado é evitar novos desabafos até entender de onde veio a situação.

Confiança se constrói com atitudes.

Filmes para Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Mensagem do dia

Nem todo mundo precisa conhecer suas dores, seus planos ou suas fraquezas. Algumas coisas ficam mais protegidas quando são compartilhadas apenas com quem já provou que sabe guardá-las.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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