Anjo da Guarda de hoje, sexta-feira, 21 de agosto: 4 signos precisam ter discrição com assuntos pessoais, pois nem todo mundo que demonstra preocupação merece conhecer suas fragilidades

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 00:00
Existem pessoas que sabem ouvir. Outras apenas esperam a oportunidade de usar aquilo que você contou contra você. O Anjo da Guarda indica que o momento pede cuidado com desabafos, principalmente quando envolvem relacionamentos, dinheiro, trabalho ou decisões importantes.
Nem sempre quem pergunta "está tudo bem?" está preparado para respeitar a resposta. Algumas pessoas se aproximam por curiosidade, enquanto outras podem transformar uma informação íntima em assunto para terceiros.
Para quatro signos, a orientação será ainda mais importante nesta sexta-feira. Antes de contar aquilo que está acontecendo na sua vida, observe quem realmente demonstrou ser digno da sua confiança.
Leão
Leoninos podem sentir vontade de contar uma novidade ou problema a alguém próximo. O Anjo da Guarda pede cautela antes de revelar detalhes.
Nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo na sua vida.
Filmes para Leão
Virgem
Virginianos podem perceber que uma conversa aparentemente inocente está avançando demais. O momento pede que você saiba a hora de mudar de assunto.
Preservar sua intimidade também é uma forma de inteligência.
Filmes para Virgem
Libra
Librianos podem receber conselhos de alguém que parece querer ajudar, mas cujas intenções não estão tão claras. O Anjo da Guarda recomenda ouvir, mas decidir sozinho.
Nem todo conselho precisa ser seguido.
Filmes para Libra
Sagitário
Sagitarianos podem descobrir que uma informação pessoal chegou a outras pessoas. O recado é evitar novos desabafos até entender de onde veio a situação.
Confiança se constrói com atitudes.
Filmes para Sagitário
Mensagem do dia
Nem todo mundo precisa conhecer suas dores, seus planos ou suas fraquezas. Algumas coisas ficam mais protegidas quando são compartilhadas apenas com quem já provou que sabe guardá-las.