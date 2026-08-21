ASTROLOGIA

Anjo da Guarda de hoje, sexta-feira, 21 de agosto: 4 signos precisam ter discrição com assuntos pessoais, pois nem todo mundo que demonstra preocupação merece conhecer suas fragilidades

A mensagem desta sexta-feira (21) pede cuidado para não contar seus problemas à pessoa errada

Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 00:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Existem pessoas que sabem ouvir. Outras apenas esperam a oportunidade de usar aquilo que você contou contra você. O Anjo da Guarda indica que o momento pede cuidado com desabafos, principalmente quando envolvem relacionamentos, dinheiro, trabalho ou decisões importantes.

Nem sempre quem pergunta "está tudo bem?" está preparado para respeitar a resposta. Algumas pessoas se aproximam por curiosidade, enquanto outras podem transformar uma informação íntima em assunto para terceiros.

Para quatro signos, a orientação será ainda mais importante nesta sexta-feira. Antes de contar aquilo que está acontecendo na sua vida, observe quem realmente demonstrou ser digno da sua confiança.

Leão

Leoninos podem sentir vontade de contar uma novidade ou problema a alguém próximo. O Anjo da Guarda pede cautela antes de revelar detalhes.

Nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo na sua vida.

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Virgem

Virginianos podem perceber que uma conversa aparentemente inocente está avançando demais. O momento pede que você saiba a hora de mudar de assunto.

Preservar sua intimidade também é uma forma de inteligência.

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Libra

Librianos podem receber conselhos de alguém que parece querer ajudar, mas cujas intenções não estão tão claras. O Anjo da Guarda recomenda ouvir, mas decidir sozinho.

Nem todo conselho precisa ser seguido.

Filmes para Libra 1 de 10

Sagitário

Sagitarianos podem descobrir que uma informação pessoal chegou a outras pessoas. O recado é evitar novos desabafos até entender de onde veio a situação.

Confiança se constrói com atitudes.

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