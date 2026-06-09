Anjo da Guarda envia recado para 4 signos nesta terça-feira (9 de junho): uma verdade virá à tona

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de junho de 2026 às 00:00
A terça-feira (9) será marcada por descobertas e percepções importantes. O Anjo da Guarda indica que situações confusas começam a se esclarecer, permitindo enxergar pessoas, sentimentos e decisões com mais nitidez.
A orientação é não ignorar sinais que se repetem. O que parecia apenas uma impressão pode revelar algo maior. Para quatro signos, o dia promete momentos de clareza.
Gêmeos
Geminianos podem descobrir uma informação importante ou compreender algo que estava gerando dúvidas. O Anjo da Guarda indica discernimento.
O ideal será ouvir mais e falar menos antes de agir.
Decoração que é a cara de Gêmeos
Leão
Leoninos podem perceber quem realmente está ao seu lado em um momento decisivo. O momento favorece definições.
O recado é valorizar atitudes mais do que palavras.
Decoração que é a cara de Leão
Libra
Librianos terão a oportunidade de resolver um mal-entendido ou esclarecer uma situação antiga. O Anjo da Guarda indica equilíbrio.
O momento pede sinceridade e maturidade.
Decoração que é a cara de Libra
Capricórnio
Capricornianos podem receber uma resposta que estavam aguardando há algum tempo. O dia favorece direcionamento.
O ideal será aceitar a verdade, mesmo que ela seja diferente do esperado.
Decoração que é a cara de Capricórnio
Mensagem do dia
A verdade nem sempre chega para confirmar o que você deseja. Às vezes, ela aparece para mostrar o caminho que realmente precisa seguir.