ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia recado para 4 signos nesta terça-feira (9 de junho): uma verdade virá à tona

A terça-feira (9) chega com energia de revelações e pode trazer respostas que estavam escondidas há semanas

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (9) será marcada por descobertas e percepções importantes. O Anjo da Guarda indica que situações confusas começam a se esclarecer, permitindo enxergar pessoas, sentimentos e decisões com mais nitidez.

A orientação é não ignorar sinais que se repetem. O que parecia apenas uma impressão pode revelar algo maior. Para quatro signos, o dia promete momentos de clareza.

Gêmeos

Geminianos podem descobrir uma informação importante ou compreender algo que estava gerando dúvidas. O Anjo da Guarda indica discernimento.

O ideal será ouvir mais e falar menos antes de agir.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão

Leoninos podem perceber quem realmente está ao seu lado em um momento decisivo. O momento favorece definições.

O recado é valorizar atitudes mais do que palavras.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Libra

Librianos terão a oportunidade de resolver um mal-entendido ou esclarecer uma situação antiga. O Anjo da Guarda indica equilíbrio.

O momento pede sinceridade e maturidade.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricornianos podem receber uma resposta que estavam aguardando há algum tempo. O dia favorece direcionamento.

O ideal será aceitar a verdade, mesmo que ela seja diferente do esperado.

Decoração que é a cara de Capricórnio 1 de 10

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