Anjo da Guarda envia sinal importante para 3 signos neste domingo (24 de maio): decisões do coração ganham força

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de maio de 2026 às 00:00
O domingo (24) começa com um clima mais introspectivo e sensível. O Anjo da Guarda indica que muitas pessoas podem perceber com mais clareza aquilo que realmente desejam manter na vida.
A orientação é não ignorar sinais emocionais e prestar atenção no que vem causando paz ou desgaste nos últimos dias. Para três signos, o momento será decisivo.
Touro
Taurinos podem sentir necessidade de reorganizar relações e se afastar de situações cansativas. O Anjo da Guarda indica proteção emocional.
O ideal será priorizar a própria tranquilidade.
O date perfeito para Touro
Virgem
Virginianos podem viver um dia importante para resolver pendências emocionais ou conversas mal encerradas. O momento favorece entendimento.
O recado é não guardar tudo para si.
O date perfeito para Virgem
Aquário
Aquarianos podem sentir vontade de mudar hábitos, rotinas ou até planos futuros. O Anjo da Guarda indica renovação.
O momento pede coragem para sair do automático.
O date perfeito para Aquário
Mensagem do dia
Nem toda mudança acontece de forma barulhenta. Algumas começam silenciosamente dentro do coração.