Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda envia sinal importante para 3 signos neste domingo (24 de maio): decisões do coração ganham força

O domingo (24) chega com energia de reflexão emocional e favorece mudanças ligadas a sentimentos, relações e escolhas pessoais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 00:00

Signo
Signo Crédito: Shutterstock

O domingo (24) começa com um clima mais introspectivo e sensível. O Anjo da Guarda indica que muitas pessoas podem perceber com mais clareza aquilo que realmente desejam manter na vida.

A orientação é não ignorar sinais emocionais e prestar atenção no que vem causando paz ou desgaste nos últimos dias. Para três signos, o momento será decisivo.

Leia mais

Imagem - Dinheiro, sorte e viradas inesperadas: 4 signos entram em uma fase poderosa antes do fim de maio

Dinheiro, sorte e viradas inesperadas: 4 signos entram em uma fase poderosa antes do fim de maio

Imagem - Fim do ciclo de 'testes': A virada poderosa que faz a vida de 4 signos finalmente decolar em maio

Fim do ciclo de 'testes': A virada poderosa que faz a vida de 4 signos finalmente decolar em maio

Imagem - O jogo vira na reta final de maio e 3 signos entram em uma fase acelerada de sucesso e reconhecimento

O jogo vira na reta final de maio e 3 signos entram em uma fase acelerada de sucesso e reconhecimento

Touro

Taurinos podem sentir necessidade de reorganizar relações e se afastar de situações cansativas. O Anjo da Guarda indica proteção emocional.

O ideal será priorizar a própria tranquilidade.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Virgem

Virginianos podem viver um dia importante para resolver pendências emocionais ou conversas mal encerradas. O momento favorece entendimento.

O recado é não guardar tudo para si.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquarianos podem sentir vontade de mudar hábitos, rotinas ou até planos futuros. O Anjo da Guarda indica renovação.

O momento pede coragem para sair do automático.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

Mensagem do dia

Nem toda mudança acontece de forma barulhenta. Algumas começam silenciosamente dentro do coração.

Mais recentes

Imagem - Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza

Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza
Imagem - Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’

Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de maio): domingo favorece equilíbrio, boas notícias e novos começos

Cor e número da sorte de hoje (24 de maio): domingo favorece equilíbrio, boas notícias e novos começos