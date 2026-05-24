ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia sinal importante para 3 signos neste domingo (24 de maio): decisões do coração ganham força

O domingo (24) chega com energia de reflexão emocional e favorece mudanças ligadas a sentimentos, relações e escolhas pessoais

Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 00:00

Signo Crédito: Shutterstock

O domingo (24) começa com um clima mais introspectivo e sensível. O Anjo da Guarda indica que muitas pessoas podem perceber com mais clareza aquilo que realmente desejam manter na vida.

A orientação é não ignorar sinais emocionais e prestar atenção no que vem causando paz ou desgaste nos últimos dias. Para três signos, o momento será decisivo.

Touro

Taurinos podem sentir necessidade de reorganizar relações e se afastar de situações cansativas. O Anjo da Guarda indica proteção emocional.

O ideal será priorizar a própria tranquilidade.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Virgem

Virginianos podem viver um dia importante para resolver pendências emocionais ou conversas mal encerradas. O momento favorece entendimento.

O recado é não guardar tudo para si.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Aquário

Aquarianos podem sentir vontade de mudar hábitos, rotinas ou até planos futuros. O Anjo da Guarda indica renovação.

O momento pede coragem para sair do automático.

O date perfeito para Aquário 1 de 8

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