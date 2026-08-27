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Anjo da Guarda faz manda aviso para 3 signos nesta quinta-feira (27): nem todo elogio vem de quem realmente torce por você

A mensagem desta quinta-feira (27) pede atenção às pessoas que demonstram apoio, mas mudam de comportamento quando você conquista algo importante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:00

Signos terão surpresas neste final de semana
Signos terão surpresas neste final de semana Crédito: Reprodução | Magnific

É fácil descobrir quem permanece ao seu lado durante os momentos difíceis. Mais complicado pode ser perceber quem realmente consegue ficar feliz quando as coisas começam a dar certo para você.

O Anjo da Guarda indica que esta quinta-feira pede atenção às reações das pessoas diante das suas conquistas. Um elogio pode parecer sincero, mas uma mudança de assunto, uma comparação desnecessária ou uma tentativa de diminuir aquilo que aconteceu também pode revelar sentimentos escondidos.

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Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

Isso não significa enxergar inveja em todo lugar. A orientação é observar padrões. Quem realmente torce por você não transforma cada vitória sua em uma competição.

Para quatro signos, algumas atitudes podem revelar mais do que as próprias palavras nesta quinta-feira.

Gêmeos

Geminianos podem contar uma novidade e perceber uma reação diferente daquela que esperavam. O Anjo da Guarda pede que você observe antes de tirar conclusões.

Uma atitude isolada diz pouco; comportamentos repetidos dizem muito.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
1 de 10
Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Leão

Leoninos podem receber elogios acompanhados de comparações ou comentários que diminuem uma conquista.

O momento pede que você não permita que a reação dos outros mude a forma como enxerga aquilo que conseguiu.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Libra

Librianos podem perceber que alguém demonstra apoio em público, mas se comporta de maneira diferente quando estão a sós.

O Anjo da Guarda recomenda prestar atenção à coerência entre palavras e atitudes.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Mensagem do dia

Nem todo mundo que acompanha sua caminhada deseja chegar ao mesmo destino que você. Valorize principalmente quem consegue celebrar suas conquistas sem precisar diminuir a própria luz - ou a sua.

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