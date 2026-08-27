ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz manda aviso para 3 signos nesta quinta-feira (27): nem todo elogio vem de quem realmente torce por você

A mensagem desta quinta-feira (27) pede atenção às pessoas que demonstram apoio, mas mudam de comportamento quando você conquista algo importante

Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:00

Signos terão surpresas neste final de semana Crédito: Reprodução | Magnific

É fácil descobrir quem permanece ao seu lado durante os momentos difíceis. Mais complicado pode ser perceber quem realmente consegue ficar feliz quando as coisas começam a dar certo para você.

O Anjo da Guarda indica que esta quinta-feira pede atenção às reações das pessoas diante das suas conquistas. Um elogio pode parecer sincero, mas uma mudança de assunto, uma comparação desnecessária ou uma tentativa de diminuir aquilo que aconteceu também pode revelar sentimentos escondidos.

Isso não significa enxergar inveja em todo lugar. A orientação é observar padrões. Quem realmente torce por você não transforma cada vitória sua em uma competição.

Para quatro signos, algumas atitudes podem revelar mais do que as próprias palavras nesta quinta-feira.

Gêmeos

Geminianos podem contar uma novidade e perceber uma reação diferente daquela que esperavam. O Anjo da Guarda pede que você observe antes de tirar conclusões.

Uma atitude isolada diz pouco; comportamentos repetidos dizem muito.

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Leão

Leoninos podem receber elogios acompanhados de comparações ou comentários que diminuem uma conquista.

O momento pede que você não permita que a reação dos outros mude a forma como enxerga aquilo que conseguiu.

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Libra

Librianos podem perceber que alguém demonstra apoio em público, mas se comporta de maneira diferente quando estão a sós.

O Anjo da Guarda recomenda prestar atenção à coerência entre palavras e atitudes.

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