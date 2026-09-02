ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta quarta-feira (2): cuidado com um convite que parece bom demais

A mensagem desta quarta-feira (2) pede atenção antes de aceitar propostas, convites ou acordos sem conhecer todos os detalhes

Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:28

Confira previsão para signos Crédito: Imagem gerada por IA

Uma oportunidade pode chegar acompanhada de entusiasmo, pressa e até da sensação de que é preciso responder imediatamente para não perder a chance. É justamente nesse momento que alguns detalhes importantes podem passar despercebidos.

O Anjo da Guarda indica que esta quarta-feira pede cautela diante de propostas que parecem vantajosas logo de início. Isso não significa que exista necessariamente algo errado, mas será importante entender condições, expectativas e possíveis consequências antes de dizer sim.

Para três signos, esse cuidado será ainda mais necessário. Trabalho, dinheiro e até relações pessoais podem trazer situações em que a primeira impressão não mostra tudo.

Áries

Arianos podem receber um convite inesperado e sentir vontade de aceitar na mesma hora.

O Anjo da Guarda recomenda controlar a empolgação e buscar mais informações. Uma condição importante pode aparecer somente depois que a conversa avançar.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Libra

Librianos podem ser procurados para participar de um projeto, compromisso ou situação que inicialmente parece bastante interessante.

Antes de aceitar para não decepcionar alguém, descubra exatamente o que esperam de você. O que começa como um pequeno favor pode exigir muito mais do que foi apresentado.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricornianos precisam ter atenção especial com propostas envolvendo trabalho ou dinheiro.

O Anjo da Guarda indica que uma oportunidade pode realmente ser positiva, mas algum detalhe precisa ser esclarecido antes de qualquer compromisso. Não tenha receio de perguntar, negociar ou pedir tempo para pensar.

Decoração que é a cara de Capricórnio 1 de 10

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