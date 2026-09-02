Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta quarta-feira (2): cuidado com um convite que parece bom demais

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Fernanda Varela
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:28
Uma oportunidade pode chegar acompanhada de entusiasmo, pressa e até da sensação de que é preciso responder imediatamente para não perder a chance. É justamente nesse momento que alguns detalhes importantes podem passar despercebidos.
O Anjo da Guarda indica que esta quarta-feira pede cautela diante de propostas que parecem vantajosas logo de início. Isso não significa que exista necessariamente algo errado, mas será importante entender condições, expectativas e possíveis consequências antes de dizer sim.
Para três signos, esse cuidado será ainda mais necessário. Trabalho, dinheiro e até relações pessoais podem trazer situações em que a primeira impressão não mostra tudo.
Áries
Arianos podem receber um convite inesperado e sentir vontade de aceitar na mesma hora.
O Anjo da Guarda recomenda controlar a empolgação e buscar mais informações. Uma condição importante pode aparecer somente depois que a conversa avançar.
Decoração que é a cara de Áries
Libra
Librianos podem ser procurados para participar de um projeto, compromisso ou situação que inicialmente parece bastante interessante.
Antes de aceitar para não decepcionar alguém, descubra exatamente o que esperam de você. O que começa como um pequeno favor pode exigir muito mais do que foi apresentado.
Decoração que é a cara de Libra
Capricórnio
Capricornianos precisam ter atenção especial com propostas envolvendo trabalho ou dinheiro.
O Anjo da Guarda indica que uma oportunidade pode realmente ser positiva, mas algum detalhe precisa ser esclarecido antes de qualquer compromisso. Não tenha receio de perguntar, negociar ou pedir tempo para pensar.
Decoração que é a cara de Capricórnio
Mensagem do dia
Nem toda boa oportunidade precisa de uma resposta imediata. Aquilo que realmente vale a pena também deve continuar fazendo sentido depois que você conhece todos os detalhes.