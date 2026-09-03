Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta quinta-feira (3): uma pessoa pode tentar descobrir algo que você ainda não quer contar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 00:00
Nem toda pergunta é feita apenas por curiosidade. Algumas pessoas sabem conduzir uma conversa até conseguir exatamente a informação que desejam, principalmente quando percebem que existe alguma novidade sendo mantida em segredo.
O Anjo da Guarda indica que esta quinta-feira pede mais cuidado com aquilo que você compartilha. Planos profissionais, relacionamentos, dinheiro e decisões pessoais não precisam ser explicados apenas porque alguém resolveu perguntar.
Para três signos, uma conversa pode ultrapassar esse limite. A orientação é perceber quando existe interesse verdadeiro e quando alguém está apenas tentando descobrir aquilo que não lhe diz respeito.
Gêmeos
Geminianos podem conversar com alguém que fará perguntas cada vez mais específicas sobre um assunto pessoal.
O Anjo da Guarda pede atenção para não revelar no embalo da conversa algo que você preferia manter reservado. Você não precisa responder tudo o que perguntam.
Gêmeos no trabalho
Leão
Leoninos podem perceber uma curiosidade diferente sobre seus próximos passos, principalmente envolvendo trabalho, dinheiro ou algum projeto.
O momento pede discrição. Se algo ainda não está definido, talvez seja melhor esperar antes de dividir detalhes.
Leão no trabalho
Peixes
Piscianos podem ser questionados sobre uma situação envolvendo outra pessoa. O risco é acabar revelando uma informação que não pertence somente a você.
O Anjo da Guarda recomenda não entrar em conversas que possam se transformar em fofoca ou causar problemas posteriormente.
Peixes no trabalho
Mensagem do dia
Nem toda pessoa que pergunta precisa receber uma resposta. Preservar algumas informações também é uma forma de proteger aquilo que ainda está sendo construído.