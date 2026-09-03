ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta quinta-feira (3): uma pessoa pode tentar descobrir algo que você ainda não quer contar

A mensagem desta quinta-feira (3) pede atenção a perguntas insistentes e conversas aparentemente inocentes que podem ter outro objetivo

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 00:00

Signos terão leves surpresas Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda pergunta é feita apenas por curiosidade. Algumas pessoas sabem conduzir uma conversa até conseguir exatamente a informação que desejam, principalmente quando percebem que existe alguma novidade sendo mantida em segredo.

O Anjo da Guarda indica que esta quinta-feira pede mais cuidado com aquilo que você compartilha. Planos profissionais, relacionamentos, dinheiro e decisões pessoais não precisam ser explicados apenas porque alguém resolveu perguntar.

Para três signos, uma conversa pode ultrapassar esse limite. A orientação é perceber quando existe interesse verdadeiro e quando alguém está apenas tentando descobrir aquilo que não lhe diz respeito.

Gêmeos

Geminianos podem conversar com alguém que fará perguntas cada vez mais específicas sobre um assunto pessoal.

O Anjo da Guarda pede atenção para não revelar no embalo da conversa algo que você preferia manter reservado. Você não precisa responder tudo o que perguntam.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Leão

Leoninos podem perceber uma curiosidade diferente sobre seus próximos passos, principalmente envolvendo trabalho, dinheiro ou algum projeto.

O momento pede discrição. Se algo ainda não está definido, talvez seja melhor esperar antes de dividir detalhes.

Leão no trabalho 1 de 5

Peixes

Piscianos podem ser questionados sobre uma situação envolvendo outra pessoa. O risco é acabar revelando uma informação que não pertence somente a você.

O Anjo da Guarda recomenda não entrar em conversas que possam se transformar em fofoca ou causar problemas posteriormente.

Peixes no trabalho 1 de 5

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