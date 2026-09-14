Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta segunda-feira (14): alguém pode tentar fazer você voltar atrás em uma decisão

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 00:00
Há situações em que dizer "não" uma vez não é suficiente. Enquanto algumas pessoas respeitam uma decisão, outras insistem, negociam, fazem novas promessas ou mudam completamente de comportamento na tentativa de conseguir uma resposta diferente.
O Anjo da Guarda indica que esta segunda-feira pode trazer justamente esse tipo de pressão. Alguém pode voltar a tocar em um assunto que você considerava encerrado e apresentar novos argumentos para convencer você a mudar de ideia.
Isso pode acontecer em uma relação amorosa, amizade, família ou até no trabalho. O ponto principal será perceber se alguma coisa realmente mudou ou se a outra pessoa simplesmente não gostou de descobrir que desta vez sua decisão era definitiva.
Para três signos, a insistência de alguém pode colocar à prova uma escolha recente.
Touro
Taurinos podem ser procurados novamente por alguém que já recebeu uma resposta negativa.
Desta vez, a pessoa pode mudar a abordagem, fazer uma promessa ou oferecer algo que não havia oferecido anteriormente. O Anjo da Guarda recomenda observar por que essa mudança só aconteceu depois que você decidiu seguir em frente.
O perfume de cada signo
Leão
Leoninos podem perceber uma tentativa de fazê-los sentir que foram duros demais em uma decisão.
O momento pede cuidado com argumentos que despertam culpa. Reconhecer os sentimentos de alguém não significa precisar abandonar aquilo que você decidiu para preservar os próprios limites.
O hobby favorito de cada signo
Escorpião
Escorpianos podem ouvir uma proposta diferente sobre um assunto que parecia encerrado.
O Anjo da Guarda indica que vale escutar, mas não esquecer aquilo que levou você à primeira decisão. Uma nova promessa só representa uma mudança quando também existem novas atitudes.
O esmalte que é a cara de cada signo
Mensagem do dia
Algumas pessoas só começam a negociar quando percebem que perderam o poder de convencer você. Antes de voltar atrás, descubra se a situação realmente mudou ou se mudou apenas o medo do outro de ouvir o seu não.