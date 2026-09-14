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Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta segunda-feira (14): alguém pode tentar fazer você voltar atrás em uma decisão

A mensagem desta segunda-feira (14) pede atenção a pessoas que só passaram a valorizar sua decisão depois de perceber que você realmente não pretende mudá-la

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 00:00

Signos e conjunção Sol-Mercúrio
Signos e conjunção Sol-Mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Há situações em que dizer "não" uma vez não é suficiente. Enquanto algumas pessoas respeitam uma decisão, outras insistem, negociam, fazem novas promessas ou mudam completamente de comportamento na tentativa de conseguir uma resposta diferente.

O Anjo da Guarda indica que esta segunda-feira pode trazer justamente esse tipo de pressão. Alguém pode voltar a tocar em um assunto que você considerava encerrado e apresentar novos argumentos para convencer você a mudar de ideia.

Isso pode acontecer em uma relação amorosa, amizade, família ou até no trabalho. O ponto principal será perceber se alguma coisa realmente mudou ou se a outra pessoa simplesmente não gostou de descobrir que desta vez sua decisão era definitiva.

Para três signos, a insistência de alguém pode colocar à prova uma escolha recente.

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Touro

Taurinos podem ser procurados novamente por alguém que já recebeu uma resposta negativa.

Desta vez, a pessoa pode mudar a abordagem, fazer uma promessa ou oferecer algo que não havia oferecido anteriormente. O Anjo da Guarda recomenda observar por que essa mudança só aconteceu depois que você decidiu seguir em frente.

O perfume de cada signo

O perfume de cada signo - AR por Imagem gerada com IA
O perfume de cada signo - ÁGUA por Imagem gerada com IA
O perfume de cada signo - TERRA por Imagem gerada com IA
O perfume de cada signo - FOGO por Imagem gerada com IA
O perfume de cada signo por Imagem gerada com IA
O perfume de cada signo por Imagem gerada com IA
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O perfume de cada signo - AR por Imagem gerada com IA

Leão

Leoninos podem perceber uma tentativa de fazê-los sentir que foram duros demais em uma decisão.

O momento pede cuidado com argumentos que despertam culpa. Reconhecer os sentimentos de alguém não significa precisar abandonar aquilo que você decidiu para preservar os próprios limites.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpianos podem ouvir uma proposta diferente sobre um assunto que parecia encerrado.

O Anjo da Guarda indica que vale escutar, mas não esquecer aquilo que levou você à primeira decisão. Uma nova promessa só representa uma mudança quando também existem novas atitudes.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Mensagem do dia

Algumas pessoas só começam a negociar quando percebem que perderam o poder de convencer você. Antes de voltar atrás, descubra se a situação realmente mudou ou se mudou apenas o medo do outro de ouvir o seu não.

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