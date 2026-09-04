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Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta segunda-feira (7): alguém pode pedir que você esconda uma verdade

A mensagem desta segunda pede atenção a segredos, versões incompletas e situações em que proteger alguém pode acabar colocando você em uma posição desconfortável

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12:30

Signos e eclipse solar
Signos e eclipse solar Crédito: Imagem gerada por IA

Guardar um segredo de alguém é uma coisa. Ser colocado no meio de uma situação e precisar mentir para proteger essa pessoa é outra completamente diferente.

O Anjo da Guarda indica que esta segunda pode trazer uma situação delicada para alguns signos. Alguém próximo pode contar algo e, em seguida, pedir silêncio. Até aí, nada necessariamente preocupante. O problema aparece quando esse pedido exige que você esconda informações, confirme uma história que sabe não ser verdadeira ou assuma uma responsabilidade que não é sua.

Também pode surgir uma frase aparentemente simples: "Se alguém perguntar, diz que você não sabe". Antes de concordar, será importante pensar nas consequências caso a verdade apareça depois.

Para três signos, o alerta é especialmente importante porque a tentativa de proteger alguém pode acabar abalando a própria confiança que outras pessoas depositam neles.

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Áries

Arianos podem descobrir algo sobre uma pessoa próxima e serem imediatamente orientados a não comentar o assunto.

O Anjo da Guarda recomenda avaliar até onde esse silêncio é apenas respeito à intimidade e a partir de que ponto ele começa a transformar você em participante de uma situação que não criou.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer

Cancerianos podem sentir dificuldade para negar um pedido feito por alguém de quem gostam, principalmente se a pessoa alegar que precisa de ajuda para evitar um problema.

O momento pede cuidado. Lealdade não significa precisar mentir ou assumir consequências pelas escolhas de outra pessoa.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Sagitário

Sagitarianos podem ser colocados em uma situação desconfortável quando duas versões diferentes da mesma história chegarem até eles.

O Anjo da Guarda recomenda não confirmar aquilo que você não presenciou apenas para proteger alguém. Se a verdade aparecer depois, sua própria palavra pode acabar sendo questionada.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Mensagem do dia

Guardar a confiança de alguém é uma demonstração de lealdade. Mentir para sustentar as escolhas dessa pessoa é outra coisa. Antes de proteger um segredo, tenha certeza de que ele não poderá colocar você no lugar de quem também precisa dar explicações.

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