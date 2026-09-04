ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos nesta segunda-feira (7): alguém pode pedir que você esconda uma verdade

A mensagem desta segunda pede atenção a segredos, versões incompletas e situações em que proteger alguém pode acabar colocando você em uma posição desconfortável

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12:30

Signos e eclipse solar Crédito: Imagem gerada por IA

Guardar um segredo de alguém é uma coisa. Ser colocado no meio de uma situação e precisar mentir para proteger essa pessoa é outra completamente diferente.

O Anjo da Guarda indica que esta segunda pode trazer uma situação delicada para alguns signos. Alguém próximo pode contar algo e, em seguida, pedir silêncio. Até aí, nada necessariamente preocupante. O problema aparece quando esse pedido exige que você esconda informações, confirme uma história que sabe não ser verdadeira ou assuma uma responsabilidade que não é sua.

Também pode surgir uma frase aparentemente simples: "Se alguém perguntar, diz que você não sabe". Antes de concordar, será importante pensar nas consequências caso a verdade apareça depois.

Para três signos, o alerta é especialmente importante porque a tentativa de proteger alguém pode acabar abalando a própria confiança que outras pessoas depositam neles.

Áries

Arianos podem descobrir algo sobre uma pessoa próxima e serem imediatamente orientados a não comentar o assunto.

O Anjo da Guarda recomenda avaliar até onde esse silêncio é apenas respeito à intimidade e a partir de que ponto ele começa a transformar você em participante de uma situação que não criou.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Câncer

Cancerianos podem sentir dificuldade para negar um pedido feito por alguém de quem gostam, principalmente se a pessoa alegar que precisa de ajuda para evitar um problema.

O momento pede cuidado. Lealdade não significa precisar mentir ou assumir consequências pelas escolhas de outra pessoa.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Sagitário

Sagitarianos podem ser colocados em uma situação desconfortável quando duas versões diferentes da mesma história chegarem até eles.

O Anjo da Guarda recomenda não confirmar aquilo que você não presenciou apenas para proteger alguém. Se a verdade aparecer depois, sua própria palavra pode acabar sendo questionada.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

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