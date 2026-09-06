ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz um alerta para 3 signos neste domingo (6): alguém pode jogar na sua cara algo que fez por você

A mensagem deste domingo (6) pede atenção a antigas ajudas, presentes e atitudes que podem reaparecer durante uma discussão de uma maneira completamente diferente

Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 00:00

Signos e mercúrio Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas pessoas fazem questão de lembrar tudo aquilo que já fizeram pelos outros. O problema é quando uma ajuda que parecia ter sido oferecida de coração reaparece meses ou até anos depois como argumento durante uma discussão.

O Anjo da Guarda indica que este domingo pode trazer justamente esse tipo de situação. Um favor antigo, um apoio dado em um momento difícil, um presente ou até uma oportunidade oferecida no passado pode ser mencionado para provocar culpa ou diminuir aquilo que você tem a dizer agora.

Quando isso acontece, é importante separar gratidão de submissão. Reconhecer que alguém ajudou você não significa que essa pessoa ganhou o direito de controlar suas decisões, exigir lealdade irrestrita ou usar o passado para vencer qualquer discussão.

Para três signos, uma situação assim pode revelar muito sobre uma relação.

Gêmeos

Geminianos podem ouvir de alguém uma lembrança detalhada de tudo aquilo que essa pessoa já fez por eles.

O Anjo da Guarda pede atenção ao contexto. Se o passado só aparece quando você discorda ou estabelece um limite, talvez aquela lembrança não esteja sendo feita apenas por carinho.

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Leão

Leoninos podem ser surpreendidos por alguém usando uma antiga ajuda para questionar uma decisão atual.

O momento pede firmeza. Você pode reconhecer aquilo que recebeu sem permitir que isso seja transformado em argumento para decidir sua vida.

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Aquário

Aquarianos podem descobrir que uma pessoa guardava uma espécie de "contabilidade emocional" da relação, lembrando favores, presentes ou momentos em que esteve disponível.

O Anjo da Guarda indica que isso pode ser uma oportunidade para entender se existe reciprocidade verdadeira ou uma expectativa de pagamento emocional.

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