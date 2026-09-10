Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos nesta quinta-feira (10): alguém pode tentar se aproveitar de uma promessa que você fez

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 00:00
Existem promessas feitas em momentos completamente diferentes da realidade atual. Um "pode contar comigo", "depois eu te ajudo" ou "quando precisar, é só falar" pode parecer apenas uma demonstração de carinho naquele momento. O problema surge quando alguém guarda essas palavras e decide cobrá-las como se fossem um compromisso sem prazo.
O Anjo da Guarda indica que esta quinta-feira pode trazer uma situação desse tipo. Uma pessoa pode lembrar algo que você disse há semanas, meses ou até muito tempo atrás para justificar um pedido que talvez você não tenha condições ou vontade de atender agora.
Cumprir a própria palavra é importante, mas também é preciso considerar o contexto. Uma promessa não deveria ser usada para pressionar você a aceitar qualquer situação.
Para quatro signos, será importante entender exatamente o que foi combinado antes de assumir uma obrigação.
Áries
Arianos podem ser surpreendidos por alguém lembrando uma conversa antiga para pedir ajuda, dinheiro ou algum tipo de favor.
O Anjo da Guarda recomenda não responder pela pressão do momento. Primeiro, avalie se aquilo que você prometeu realmente corresponde ao que está sendo pedido agora.
Comidas que são a cara de Áries
Câncer
Cancerianos podem sentir culpa por não conseguirem cumprir algo que disseram quando as circunstâncias eram diferentes.
O momento pede sinceridade. Explicar que sua realidade mudou é melhor do que aceitar algo que poderá trazer problemas depois.
Comidas que são a cara de Câncer
Virgem
Virginianos podem perceber que uma pessoa aumentou bastante aquilo que originalmente havia sido combinado.
O Anjo da Guarda pede atenção aos detalhes. Uma pequena disponibilidade oferecida no passado não significa que você concordou com qualquer exigência futura.
Comidas que são a cara de Virgem
Aquário
Aquarianos podem ouvir uma frase como "mas você disse que faria isso por mim" durante uma conversa desconfortável.
O recado é lembrar exatamente o que foi dito. Não permita que alguém transforme suas próprias expectativas em uma promessa que você nunca fez.
Comidas que são a cara de Aquário
Mensagem do dia
Honrar a própria palavra é importante. Mas ninguém deveria usar uma frase dita no passado para criar, no presente, uma obrigação que nunca foi combinada.