ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos nesta sexta-feira (11): seu corpo está pedindo mais atenção, perceba antes que seja tarde

A mensagem desta sexta-feira (11) chama atenção para o excesso de cansaço, a falta de descanso e pequenos sinais do corpo que não devem ser ignorados

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 00:00

Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre o corpo consegue acompanhar o ritmo que a mente deseja manter. Dias corridos, poucas horas de sono, excesso de responsabilidades e a tentativa de dar conta de tudo podem fazer com que necessidades básicas sejam deixadas para depois.

O Anjo da Guarda indica que esta sexta-feira traz um recado especial sobre cuidado e equilíbrio. Não se trata de prever doenças ou diagnósticos, mas de lembrar que saúde também exige atenção antes que o corpo precise obrigar você a parar.

Para quatro signos, o momento pede um olhar mais cuidadoso para a própria rotina. Sono, alimentação, hidratação, movimento e até aquele acompanhamento de saúde que vem sendo adiado merecem espaço.

Touro

Taurinos podem perceber que o cansaço acumulado está começando a interferir na disposição.

O Anjo da Guarda recomenda respeitar os momentos de descanso e evitar transformar exaustão em algo normal da rotina.

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Gêmeos

Geminianos podem estar tão envolvidos com compromissos e preocupações que acabam deixando o próprio cuidado em segundo plano.

O recado é simples: não espere sobrar tempo para cuidar de você. Algumas prioridades precisam ser colocadas na agenda.

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Escorpião

Escorpianos podem estar adiando um cuidado, consulta ou acompanhamento que já pretendiam realizar.

O Anjo da Guarda pede atenção. Se existe alguma preocupação concreta com a saúde, procure orientação profissional em vez de ignorar ou tentar interpretar os sinais sozinho.

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Capricórnio

Capricornianos podem sentir dificuldade em desacelerar mesmo quando estão cansados.

O momento pede equilíbrio entre produtividade e recuperação. Descansar também faz parte de manter o corpo preparado para aquilo que você deseja realizar.

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