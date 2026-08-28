Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos nesta sexta-feira (28): cuidado com quem tenta fazer você se sentir culpado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:00
Nem toda cobrança acontece de maneira direta. Às vezes, ela aparece em frases aparentemente inocentes, mudanças de comportamento ou tentativas de fazer você se sentir mal simplesmente porque disse não.
O Anjo da Guarda indica que esta sexta-feira pede atenção a esse tipo de situação. Ajudar, estar presente e demonstrar carinho são atitudes importantes, mas nenhuma relação saudável deveria depender da culpa para funcionar.
Para quatro signos, o alerta será ainda mais importante. Alguém pode não reagir bem a um limite, uma recusa ou uma decisão tomada sem considerar aquilo que essa pessoa gostaria.
Áries
Arianos podem enfrentar uma cobrança de alguém que esperava uma atitude diferente. O Anjo da Guarda pede firmeza para não mudar uma decisão apenas por pressão. Você pode ouvir o outro sem precisar concordar com ele.
Decoração que é a cara de Áries
Virgem
Virginianos podem assumir uma responsabilidade que pertence a outra pessoa apenas para evitar conflitos. O momento pede cuidado para não transformar disponibilidade em obrigação.
Decoração que é a cara de Virgem
Escorpião
Escorpianos podem perceber que alguém está usando uma situação antiga para conseguir aquilo que deseja agora. O Anjo da Guarda indica que perdoar não significa aceitar a mesma cobrança para sempre.
Decoração que é a cara de Escorpião
Aquário
Aquarianos podem ser chamados de frios ou distantes simplesmente por escolherem preservar o próprio espaço. O recado é observar se existe um problema verdadeiro ou apenas alguém incomodado porque você finalmente estabeleceu um limite.
Decoração que é a cara de Aquário
Mensagem do dia
Quem respeita você pode até não gostar de todos os seus limites, mas aprende a aceitá-los. O carinho verdadeiro não precisa da culpa para conseguir aquilo que deseja.