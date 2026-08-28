ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos nesta sexta-feira (28): cuidado com quem tenta fazer você se sentir culpado

A mensagem desta sexta-feira (28) pede atenção às cobranças, chantagens emocionais e situações em que alguém pode tentar transformar seus limites em motivo para culpa

Fernanda Varela

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda cobrança acontece de maneira direta. Às vezes, ela aparece em frases aparentemente inocentes, mudanças de comportamento ou tentativas de fazer você se sentir mal simplesmente porque disse não.

O Anjo da Guarda indica que esta sexta-feira pede atenção a esse tipo de situação. Ajudar, estar presente e demonstrar carinho são atitudes importantes, mas nenhuma relação saudável deveria depender da culpa para funcionar.

Para quatro signos, o alerta será ainda mais importante. Alguém pode não reagir bem a um limite, uma recusa ou uma decisão tomada sem considerar aquilo que essa pessoa gostaria.

Áries

Arianos podem enfrentar uma cobrança de alguém que esperava uma atitude diferente. O Anjo da Guarda pede firmeza para não mudar uma decisão apenas por pressão. Você pode ouvir o outro sem precisar concordar com ele.

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Virgem

Virginianos podem assumir uma responsabilidade que pertence a outra pessoa apenas para evitar conflitos. O momento pede cuidado para não transformar disponibilidade em obrigação.

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Escorpião

Escorpianos podem perceber que alguém está usando uma situação antiga para conseguir aquilo que deseja agora. O Anjo da Guarda indica que perdoar não significa aceitar a mesma cobrança para sempre.

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Aquário

Aquarianos podem ser chamados de frios ou distantes simplesmente por escolherem preservar o próprio espaço. O recado é observar se existe um problema verdadeiro ou apenas alguém incomodado porque você finalmente estabeleceu um limite.

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