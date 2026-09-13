ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos neste domingo (13): alguém vai aparecer depois de muito tempo querendo explicações

A mensagem deste domingo (13) chama atenção para reencontros inesperados e pessoas do passado que podem voltar acreditando que ainda têm direito a respostas

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 00:00

Signos terão prosperidade financeira neste final de semana Crédito: Imagem gerada por IA

O tempo passa, relações mudam e algumas pessoas seguem caminhos diferentes sem que tudo seja explicado. Mesmo assim, há quem reapareça meses ou até anos depois querendo entender uma decisão, um afastamento ou aquilo que aconteceu quando ainda fazia parte da sua vida.

O Anjo da Guarda indica que este domingo pode trazer uma situação semelhante. Uma mensagem inesperada, uma ligação, um encontro por acaso ou até uma aproximação pelas redes sociais pode colocar novamente diante de você alguém que parecia definitivamente distante.

O ponto de atenção estará na forma como essa pessoa retorna. Ela pode querer saber por que você se afastou, por que deixou de procurar, por que tomou determinada decisão ou até questionar acontecimentos que já pertencem a outra fase da sua vida.

Para quatro signos, será importante lembrar que ouvir alguém é uma escolha. Explicar tudo novamente também é.

Áries

Arianos podem ser surpreendidos por uma pessoa que retorna querendo conversar sobre uma situação que parecia encerrada.

O Anjo da Guarda pede que você avalie se essa conversa realmente poderá esclarecer algo ou apenas reabrir um conflito que já perdeu espaço na sua vida.

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Câncer

Cancerianos podem receber uma mensagem carregada de saudade, cobrança ou curiosidade sobre aquilo que aconteceu durante o período de afastamento.

O momento pede cuidado para não confundir emoção com obrigação. Você não precisa retomar uma intimidade apenas porque alguém decidiu voltar.

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Libra

Librianos podem reencontrar alguém que deseja finalmente ouvir uma explicação sobre uma decisão tomada no passado.

O Anjo da Guarda indica que uma conversa pode ser positiva, mas você não precisa assumir sozinho a responsabilidade pelo fim de uma relação construída por duas pessoas.

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Capricórnio

Capricornianos podem estranhar a aproximação de alguém que passou bastante tempo sem demonstrar interesse.

Antes de responder às perguntas dessa pessoa, observe também por que elas surgiram justamente agora. O motivo do retorno pode ser tão importante quanto aquilo que ela deseja saber.

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