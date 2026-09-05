ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos neste sábado (5): alguém vai te mostrar um lado que você ainda não conhecia

A mensagem deste sábado (5) pede atenção a mudanças de comportamento e atitudes inesperadas que podem revelar muito mais do que aquilo que uma pessoa costuma dizer

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 00:00

Signos e eclipse solar Crédito: Imagem gerada por IA

Conhecer alguém por muito tempo não significa conhecer todas as suas versões. Algumas características só aparecem quando essa pessoa é contrariada, sente ciúme, enfrenta uma dificuldade ou percebe que já não consegue controlar determinada situação.

O Anjo da Guarda indica que este sábado pode trazer uma surpresa desse tipo. Uma reação exagerada, um comentário inesperado ou uma atitude completamente diferente do habitual pode fazer você enxergar alguém de outra maneira.

Isso não significa que uma única reação deva definir uma pessoa. O importante será observar se aquilo que aconteceu foi algo isolado ou apenas tornou evidente um comportamento que já aparecia em pequenas doses.

Para quatro signos, o sábado pode trazer uma descoberta importante sobre alguém próximo.

Touro

Taurinos podem se surpreender com a reação de alguém ao estabelecer um limite ou negar um pedido.

O Anjo da Guarda recomenda observar como essa pessoa se comporta quando não consegue aquilo que deseja.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Libra

Librianos podem ouvir um comentário inesperado vindo de alguém que sempre pareceu apoiar suas decisões.

O momento pede calma. Antes de confrontar, tente entender se aquela fala revela um sentimento que já estava escondido há algum tempo.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpianos podem perceber uma mudança de comportamento depois de compartilhar uma conquista ou boa notícia.

O Anjo da Guarda pede atenção às atitudes seguintes. A maneira como alguém reage à sua felicidade também diz muito sobre a relação.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário

Sagitarianos podem descobrir que uma pessoa se comporta de maneira diferente dependendo de quem está por perto.

O momento favorece observar mais e falar menos. Algumas contradições acabam se revelando sozinhas.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Mensagem do dia