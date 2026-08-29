ASTROLOGIA

Anjo da Guarda manda recado para 4 signos neste sábado (29): hoje haverá uma grande surpresa sobre o que uma pessoa pensa de você

A mensagem deste sábado (29) pede atenção a comentários inesperados, brincadeiras e frases ditas sem pensar que podem acabar mostrando sentimentos escondidos

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Nem sempre uma verdade aparece durante uma conversa séria. Às vezes, ela escapa no meio de uma brincadeira, de um comentário aparentemente inocente ou de uma resposta dada rápido demais.

O Anjo da Guarda indica que este sábado pode trazer situações assim. Uma pessoa pode acabar demonstrando ciúme, interesse, ressentimento ou até uma admiração que vinha tentando esconder.

A orientação não é transformar cada palavra em motivo para desconfiança. O importante será perceber quando determinada fala confirma comportamentos que você já vinha observando.

Para quatro signos, uma conversa aparentemente comum pode ganhar outro significado ao longo do dia.

Touro

Taurinos podem ouvir um comentário de alguém próximo e perceber que existe uma insatisfação que nunca havia sido colocada claramente.

O Anjo da Guarda pede que você não ignore o assunto apenas para evitar desconforto. Talvez seja a oportunidade de esclarecer algo que já estava afetando a relação.

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Câncer

Cancerianos podem descobrir que alguém sente mais do que demonstra. Uma brincadeira, mensagem ou comentário inesperado pode entregar aquilo que essa pessoa ainda não teve coragem de dizer diretamente.

O momento pede calma antes de interpretar o que isso representa para você.

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Capricórnio

Capricornianos podem perceber certa competição escondida em uma conversa, principalmente envolvendo trabalho, dinheiro ou conquistas pessoais.

O Anjo da Guarda recomenda observar se aquela pessoa costuma apoiar seus avanços ou sempre encontra uma maneira de diminuí-los.

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Peixes

Piscianos podem finalmente entender o motivo de uma mudança recente no comportamento de alguém.

Uma frase aparentemente pequena pode conectar informações que antes pareciam não fazer sentido.

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