ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede atenção nesta terça-feira (15) a comentários disfarçados de brincadeira, comparações e pessoas que encontram um defeito justamente quando você tem algo para comemorar

A mensagem desta terça-feira (15) avisa que alguém pode tentar diminuir uma conquista que foi importante para você

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 00:15

Signos e eclipse solar Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda reação negativa aparece de forma evidente. Algumas pessoas não criticam diretamente uma conquista, mas fazem questão de lembrar que "não é tudo isso", citar alguém que conseguiu algo maior ou apontar imediatamente aquilo que ainda falta.

O Anjo da Guarda indica que esta terça-feira pode trazer uma situação assim. Uma boa notícia relacionada a trabalho, dinheiro, aparência, relacionamento ou algum objetivo pessoal pode provocar uma reação inesperada em alguém próximo.

O alerta não é para desconfiar de qualquer comentário. A diferença está no padrão. Quando uma pessoa raramente consegue celebrar algo bom que acontece com você sem acrescentar uma crítica, comparação ou ironia, talvez exista mais naquela reação do que ela demonstra.

Para três signos, uma conquista pode acabar revelando também quem realmente consegue ficar feliz por eles.

Gêmeos

Geminianos podem compartilhar uma novidade e receber uma resposta bem menos entusiasmada do que esperavam.

O Anjo da Guarda pede atenção principalmente se a pessoa rapidamente mudar de assunto ou tentar mostrar que aquilo que você conseguiu não é tão importante. Não permita que a reação dela diminua sua satisfação.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Virgem

Virginianos podem ouvir uma crítica justamente no momento em que esperavam reconhecimento.

O comentário pode até apontar algo verdadeiro, mas o momento escolhido para fazê-lo também diz muita coisa. O Anjo da Guarda recomenda não transformar uma conquista em insuficiência apenas porque alguém resolveu destacar aquilo que ainda falta.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Sagitário

Sagitarianos podem perceber uma comparação desnecessária. Você conta algo bom e alguém imediatamente menciona uma pessoa que conseguiu mais, fez melhor ou chegou primeiro.

O Anjo da Guarda pede que você não entre nessa competição. A conquista continua tendo valor mesmo que exista alguém no mundo que tenha alcançado algo diferente.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

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