Anjo da Guarda pede atenção nesta terça-feira (15) a comentários disfarçados de brincadeira, comparações e pessoas que encontram um defeito justamente quando você tem algo para comemorar

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 00:15
Nem toda reação negativa aparece de forma evidente. Algumas pessoas não criticam diretamente uma conquista, mas fazem questão de lembrar que "não é tudo isso", citar alguém que conseguiu algo maior ou apontar imediatamente aquilo que ainda falta.
O Anjo da Guarda indica que esta terça-feira pode trazer uma situação assim. Uma boa notícia relacionada a trabalho, dinheiro, aparência, relacionamento ou algum objetivo pessoal pode provocar uma reação inesperada em alguém próximo.
O alerta não é para desconfiar de qualquer comentário. A diferença está no padrão. Quando uma pessoa raramente consegue celebrar algo bom que acontece com você sem acrescentar uma crítica, comparação ou ironia, talvez exista mais naquela reação do que ela demonstra.
Para três signos, uma conquista pode acabar revelando também quem realmente consegue ficar feliz por eles.
Gêmeos
Geminianos podem compartilhar uma novidade e receber uma resposta bem menos entusiasmada do que esperavam.
O Anjo da Guarda pede atenção principalmente se a pessoa rapidamente mudar de assunto ou tentar mostrar que aquilo que você conseguiu não é tão importante. Não permita que a reação dela diminua sua satisfação.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Virgem
Virginianos podem ouvir uma crítica justamente no momento em que esperavam reconhecimento.
O comentário pode até apontar algo verdadeiro, mas o momento escolhido para fazê-lo também diz muita coisa. O Anjo da Guarda recomenda não transformar uma conquista em insuficiência apenas porque alguém resolveu destacar aquilo que ainda falta.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Sagitário
Sagitarianos podem perceber uma comparação desnecessária. Você conta algo bom e alguém imediatamente menciona uma pessoa que conseguiu mais, fez melhor ou chegou primeiro.
O Anjo da Guarda pede que você não entre nessa competição. A conquista continua tendo valor mesmo que exista alguém no mundo que tenha alcançado algo diferente.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Mensagem do dia
Observe quem consegue comemorar com você sem transformar sua felicidade em comparação. Às vezes, uma conquista não revela apenas aquilo que você conseguiu. Ela também revela quem realmente torcia para que você conseguisse.