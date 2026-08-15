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Anjo da Guarda revela 5 sinais de que uma fase da sua vida está chegando ao fim

Algumas mudanças começam muito antes de serem percebidas. Veja os sinais que podem indicar que uma etapa importante está terminando e que um novo ciclo começa a se aproximar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda
Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo fim chega com uma despedida. Algumas fases da vida terminam aos poucos, através de pequenas mudanças que, isoladamente, parecem sem importância. De repente, aquilo que antes fazia sentido já não desperta a mesma vontade, algumas relações perdem espaço e antigas prioridades deixam de combinar com quem você se tornou.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
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Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Na visão espiritual, esses movimentos podem ser entendidos como sinais de transição. O Anjo da Guarda pode estar mostrando que é hora de deixar determinadas situações para trás e abrir espaço para uma nova etapa.

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Frase do dia da Filosofia: 'Às vezes, precisamos perder a vida que imaginamos para finalmente descobrir a vida que queremos viver' - a reflexão inspirada em Alain de Botton sobre mudança

Confira cinco sinais que podem indicar que um ciclo está chegando ao fim:

1. Você já não se sente pertencente aos mesmos lugares

Ambientes, grupos ou situações que antes traziam conforto podem começar a causar estranhamento. Isso não significa necessariamente que exista algo errado com você ou com as pessoas ao redor. Às vezes, simplesmente significa que você mudou.

2. Algumas relações começam a perder força naturalmente

Conversas diminuem, encontros deixam de acontecer e certas conexões já não parecem tão importantes. Nem todo afastamento precisa ser provocado por uma briga. Alguns vínculos simplesmente acompanham uma fase e terminam quando ela chega ao fim.

3. O que antes fazia sentido começa a incomodar

Uma rotina, um trabalho, um relacionamento ou até um sonho antigo pode começar a parecer incompatível com aquilo que você deseja hoje. Esse desconforto pode ser um convite para repensar escolhas.

4. Você sente vontade de mudar, mesmo sem saber exatamente para onde ir

Existe uma diferença entre estar perdido e estar diante de uma mudança. Às vezes, a sensação de que algo precisa acontecer aparece antes de qualquer resposta concreta. O antigo já não satisfaz, mas o novo ainda não se revelou.

5. Você começa a enxergar o passado de outra maneira

Situações que antes provocavam raiva, tristeza ou saudade podem ser observadas com mais distância. Quando uma fase realmente perde força, aquilo que aconteceu deixa de controlar tanto as emoções.

A mensagem do Anjo da Guarda

Nem todo fim precisa ser lamentado. Algumas fases terminam porque cumpriram aquilo que tinham para ensinar. Insistir em permanecer onde você já não cabe pode impedir que perceba o que está esperando do outro lado.

Quando a vida começa a retirar algumas coisas do caminho, talvez a pergunta não seja "por que isso está acontecendo?", mas "o que agora existe espaço para começar?"

Mensagem do dia

Há ciclos que terminam antes mesmo de você perceber. E, às vezes, o maior sinal de que uma nova fase está chegando é justamente a sensação de que você já não consegue mais voltar a ser quem era.

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