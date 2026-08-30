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Anjo da Guarda surge neste domingo (30) para 3 signos e pede atenção a comentários maldosos, versões contadas pela metade e pessoas que podem tentar criar um conflito que não existe

Alguém pode tentar colocar você contra outra pessoa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 00:00

Signos
Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Nem toda pessoa que traz uma informação está apenas tentando ajudar. Em algumas situações, uma conversa aparentemente inocente pode ter outro objetivo: provocar desconfiança, alimentar uma briga ou fazer com que duas pessoas se afastem.

O Anjo da Guarda indica que este domingo pede cuidado principalmente com aquilo que chega por terceiros. Antes de acreditar em uma história ou mudar sua opinião sobre alguém, vale entender o contexto e, se necessário, ouvir diretamente a pessoa envolvida.

Para três signos, esse alerta ganha ainda mais força. Uma fofoca, um comentário ou até uma frase retirada de contexto pode provocar um problema desnecessário.

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Gêmeos

Geminianos podem receber uma informação sobre alguém próximo e sentir vontade de confrontar essa pessoa imediatamente.

O Anjo da Guarda pede cautela. Existe a possibilidade de a história ter sido aumentada ou contada sem uma parte importante.

O date perfeito para Gêmeos

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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Leão

Leoninos podem perceber que alguém insiste em falar mal de uma pessoa com quem mantêm uma boa relação.

O momento pede atenção às intenções de quem está trazendo tantos comentários. Nem toda preocupação é realmente preocupação.

O date perfeito para Leão

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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Libra

Librianos podem acabar no meio de um conflito que originalmente não tinha qualquer relação com eles.

O Anjo da Guarda recomenda não assumir lados apenas com base na primeira versão que ouvir. Uma conversa direta pode evitar um afastamento injusto.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Mensagem do dia

Antes de permitir que alguém mude a imagem que você tem de outra pessoa, descubra por que essa pessoa está tão interessada em fazer isso.

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