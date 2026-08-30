ASTROLOGIA

Anjo da Guarda surge neste domingo (30) para 3 signos e pede atenção a comentários maldosos, versões contadas pela metade e pessoas que podem tentar criar um conflito que não existe

Alguém pode tentar colocar você contra outra pessoa

Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 00:00

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Nem toda pessoa que traz uma informação está apenas tentando ajudar. Em algumas situações, uma conversa aparentemente inocente pode ter outro objetivo: provocar desconfiança, alimentar uma briga ou fazer com que duas pessoas se afastem.

O Anjo da Guarda indica que este domingo pede cuidado principalmente com aquilo que chega por terceiros. Antes de acreditar em uma história ou mudar sua opinião sobre alguém, vale entender o contexto e, se necessário, ouvir diretamente a pessoa envolvida.

Para três signos, esse alerta ganha ainda mais força. Uma fofoca, um comentário ou até uma frase retirada de contexto pode provocar um problema desnecessário.

Gêmeos

Geminianos podem receber uma informação sobre alguém próximo e sentir vontade de confrontar essa pessoa imediatamente.

O Anjo da Guarda pede cautela. Existe a possibilidade de a história ter sido aumentada ou contada sem uma parte importante.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Leão

Leoninos podem perceber que alguém insiste em falar mal de uma pessoa com quem mantêm uma boa relação.

O momento pede atenção às intenções de quem está trazendo tantos comentários. Nem toda preocupação é realmente preocupação.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Libra

Librianos podem acabar no meio de um conflito que originalmente não tinha qualquer relação com eles.

O Anjo da Guarda recomenda não assumir lados apenas com base na primeira versão que ouvir. Uma conversa direta pode evitar um afastamento injusto.

O date perfeito para Libra 1 de 8

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