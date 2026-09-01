Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda traz poderoso recado para 2 signos nesta terça-feira (1º): uma notícia pode mudar o rumo da semana

A mensagem desta terça-feira (1º) chama atenção para informações inesperadas que podem chegar por mensagem, ligação ou através de uma conversa importante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 00:00

Signos
Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Setembro começa com possibilidade de novidades para alguns signos. Uma informação que não estava nos planos pode surgir e exigir uma resposta mais rápida do que o esperado.

O Anjo da Guarda indica que nem toda surpresa deve ser encarada como um problema. Aquilo que inicialmente provoca preocupação também pode abrir uma possibilidade interessante, principalmente quando envolve trabalho, dinheiro ou uma decisão que vinha sendo adiada.

Para três signos, a orientação é prestar atenção ao que chegar nesta terça-feira. Uma mensagem, ligação ou conversa pode trazer uma informação capaz de alterar os próximos dias.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando existe um sentido para continuar, até os dias mais difíceis podem ser atravessados' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl sobre propósito

Frase do dia da Psicologia: 'Quando existe um sentido para continuar, até os dias mais difíceis podem ser atravessados' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl sobre propósito

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Mesmo quando tudo parece ter sido tirado de nós, ainda podemos escolher a maneira como enfrentaremos aquilo que nos aconteceu' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl

Frase do dia da Psicologia: 'Mesmo quando tudo parece ter sido tirado de nós, ainda podemos escolher a maneira como enfrentaremos aquilo que nos aconteceu' - a reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Algumas mulheres não ficaram difíceis; apenas pararam de aceitar como amor aquilo que exigia que elas se abandonassem' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Algumas mulheres não ficaram difíceis; apenas pararam de aceitar como amor aquilo que exigia que elas se abandonassem' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Escorpião

Escorpianos podem ser surpreendidos por uma mensagem de alguém com quem não conversavam há algum tempo.

O contato pode trazer uma explicação, um convite ou uma informação inesperada. O momento pede atenção ao motivo dessa aproximação antes de decidir como responder.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Sagitário

Sagitarianos podem descobrir uma possibilidade que até então não estava sendo considerada. Ela pode surgir através de uma conversa, indicação ou convite feito quase por acaso.

O Anjo da Guarda pede que você não descarte a novidade apenas porque ela apareceu de uma maneira diferente daquela que imaginava.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

Mensagem do dia

Algumas notícias chegam apenas para informar. Outras chegam para mudar aquilo que você faria depois delas. Antes de responder, entenda qual delas está diante de você.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você não precisa ser a pessoa que os outros conheceram no passado só para não decepcionar quem se acostumou com a sua versão antiga' - reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

Frase do dia da Filosofia: 'Você não precisa ser a pessoa que os outros conheceram no passado só para não decepcionar quem se acostumou com a sua versão antiga' - reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre
Imagem - Aprenda de uma vez por todas a fazer a receita do frango desfiado perfeito: fica suculento, cremoso e serve de recheio para vários pratos

Aprenda de uma vez por todas a fazer a receita do frango desfiado perfeito: fica suculento, cremoso e serve de recheio para vários pratos
Imagem - 4 plantas com espinhos fáceis de cultivar: protegem os muros da casa e criam uma barreira natural, bonita e segura no jardim

4 plantas com espinhos fáceis de cultivar: protegem os muros da casa e criam uma barreira natural, bonita e segura no jardim