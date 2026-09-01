Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 00:00
Setembro começa com possibilidade de novidades para alguns signos. Uma informação que não estava nos planos pode surgir e exigir uma resposta mais rápida do que o esperado.
O Anjo da Guarda indica que nem toda surpresa deve ser encarada como um problema. Aquilo que inicialmente provoca preocupação também pode abrir uma possibilidade interessante, principalmente quando envolve trabalho, dinheiro ou uma decisão que vinha sendo adiada.
Para três signos, a orientação é prestar atenção ao que chegar nesta terça-feira. Uma mensagem, ligação ou conversa pode trazer uma informação capaz de alterar os próximos dias.
Escorpião
Escorpianos podem ser surpreendidos por uma mensagem de alguém com quem não conversavam há algum tempo.
O contato pode trazer uma explicação, um convite ou uma informação inesperada. O momento pede atenção ao motivo dessa aproximação antes de decidir como responder.
Perfume ideal para Escorpião
Sagitário
Sagitarianos podem descobrir uma possibilidade que até então não estava sendo considerada. Ela pode surgir através de uma conversa, indicação ou convite feito quase por acaso.
O Anjo da Guarda pede que você não descarte a novidade apenas porque ela apareceu de uma maneira diferente daquela que imaginava.
Perfume ideal para Sagitário
Mensagem do dia
Algumas notícias chegam apenas para informar. Outras chegam para mudar aquilo que você faria depois delas. Antes de responder, entenda qual delas está diante de você.