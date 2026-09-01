ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz poderoso recado para 2 signos nesta terça-feira (1º): uma notícia pode mudar o rumo da semana

A mensagem desta terça-feira (1º) chama atenção para informações inesperadas que podem chegar por mensagem, ligação ou através de uma conversa importante

Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 00:00

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

Setembro começa com possibilidade de novidades para alguns signos. Uma informação que não estava nos planos pode surgir e exigir uma resposta mais rápida do que o esperado.

O Anjo da Guarda indica que nem toda surpresa deve ser encarada como um problema. Aquilo que inicialmente provoca preocupação também pode abrir uma possibilidade interessante, principalmente quando envolve trabalho, dinheiro ou uma decisão que vinha sendo adiada.

Para três signos, a orientação é prestar atenção ao que chegar nesta terça-feira. Uma mensagem, ligação ou conversa pode trazer uma informação capaz de alterar os próximos dias.

Escorpião

Escorpianos podem ser surpreendidos por uma mensagem de alguém com quem não conversavam há algum tempo.

O contato pode trazer uma explicação, um convite ou uma informação inesperada. O momento pede atenção ao motivo dessa aproximação antes de decidir como responder.

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Sagitário

Sagitarianos podem descobrir uma possibilidade que até então não estava sendo considerada. Ela pode surgir através de uma conversa, indicação ou convite feito quase por acaso.

O Anjo da Guarda pede que você não descarte a novidade apenas porque ela apareceu de uma maneira diferente daquela que imaginava.

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