FAMOSOS

Anne Hathaway é vista com a filha recém-nascida; sexo do bebê foi revelado por figurinista

Informação sobre a menina foi divulgada por Molly Rogers, que trabalhou com ela em “O Diabo Veste Prada 2”

Kamila Macedo

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 22:06

Anne Hathaway Crédito: Reprodução/Instagram

Anne Hathaway foi fotografada durante uma caminhada em Nova York com a filha recém-nascida. Ela não havia anunciado publicamente a data do parto nem o sexo do bebê, mas a revista People já havia divulgado, na última terça-feira (17), a informação sobre o nascimento da criança.

A informação de que era uma menina veio a público de forma involuntária por meio de uma profissional que trabalhou com ela em “O Diabo Veste Prada 2” (2026). Ao parabenizar a atriz nas redes sociais, a figurinista Molly Rogers fez a revelação. “Parabéns para a orgulhosa mamãe Anne Hathaway e sua nova integrante da família… Uma menininha!”, escreveu.

Figurinista Molly Rogers revela que bebê de Anne Hathaway é uma menina Crédito: Reprodução/Instagram

Na caminhada por Nova York, que marcou a primeira aparição pública de Anne com a bebê, ela usou um sobretudo longo cinza-claro, que cobria parte do canguru marrom em que a criança estava. A atriz também usava óculos escuros e boné. O rosto da recém-nascida não está visível para o público, sendo possível ver apenas uma touca roxa com uma bolinha rosa-clara no topo.

Essa é a terceira filha de Anne Hathaway com o empresário Adam Shulman. Eles são casados desde 2012 e já têm outros dois filhos: Jonathan Rosebanks Shulman, de 10 anos, e Jack Shulman, de 7. Até o momento, não foi comentado publicamente qual seria o nome da nova integrante da família.

Anne Hathaway na estreia do filme, 'O Fim da Rua' 1 de 16

A gravidez foi anunciada nas redes sociais após o fim da divulgação de “O Diabo Veste Prada 2”. Em junho, ela publicou em seu perfil um vídeo revelando a novidade, ao som de “Baby, I’m Yours”, de Barbara Lewis. Durante a temporada de divulgação, a atriz usava técnicas para disfarçar a barriga.