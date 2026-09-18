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Antes da fama, Edson Celulari trabalhou como padeiro e balconista em padaria, e tinha rotina de acordar às 4h

Ator revelou que trabalhou no balcão e ajudava os padeiros na produção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:42

Edson Celulari
Edson Celulari Crédito: Reprodução

Muito antes de se tornar um dos nomes conhecidos da televisão brasileira, Edson Celulari encarava uma rotina que começava ainda de madrugada. O ator revelou que trabalhou em uma padaria da família em São Paulo e chegava ao estabelecimento por volta das 4h para participar da produção dos pães.

A lembrança foi compartilhada durante uma participação no “É de Casa”, da TV Globo. Enquanto preparava uma receita ao lado da apresentadora Talitha Morete, Celulari contou que um tio era proprietário de algumas panificadoras e que ele chegou a trabalhar tanto na produção quanto no atendimento aos clientes.

Cláudia Raia e Edson Celulari viajaram juntos

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“Tive um tio que foi panificador, dono de algumas panificadoras lá em São Paulo, e eu trabalhei, ajudei a fazer pão, trabalhei no balcão. Eu adorava fechar o pãozinho”, relembrou.

Rotina começava às 4h

O que mais agradava ao ator, porém, era acompanhar de perto o processo de fabricação. Naquela época, segundo Celulari, boa parte do trabalho ainda era realizada artesanalmente.

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Ele contou que chegava às 4h para preparar os pães junto aos profissionais e participava das diferentes etapas até a massa chegar ao forno. “O que eu gostava mesmo era chegar muito cedo, 4 horas da manhã, e preparar junto com os padeiros o pão”, afirmou.

Celulari também recordou o momento de riscar as massas e o uso das grandes pás para colocá-las no forno. Segundo ele, o processo era bem diferente do encontrado atualmente, com a modernização das padarias.

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Mesmo depois de trocar as madrugadas na panificação pelos palcos e pelas câmeras, o ator afirmou que continua gostando de pães e mantém a panificação presente em sua rotina, embora atualmente tenha adaptado os hábitos para cuidar da alimentação.

Edson Celulari é casado com a atriz Karin Roepke. Os dois começaram o relacionamento em 2011 e oficializaram a união em novembro de 2017, em uma cerimônia realizada em San Quirico d'Orcia, na Toscana, Itália.

Em 2022, nasceu Chiara, primeira filha do casal e caçula do ator. Celulari também é pai de Enzo Celulari e Sophia Raia, filhos de seu antigo relacionamento com Claudia Raia.

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