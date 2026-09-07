Antes de Ana Hickmann, Edu Guedes teve casamento luxuoso com filha de presidente da Nestlé; veja como foi

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18:45
Às vésperas de subir novamente ao altar, Edu Guedes já teve um casamento cercado de luxo e convidados famosos. O chef e apresentador, que vai se casar com Ana Hickmann neste sábado (12), oficializou a união com Daniela Zurita em agosto de 2008, em uma fazenda de Araras, no interior de São Paulo.
Na época, Edu tinha 33 anos e Daniela, filha de Ivan Zurita, então presidente da Nestlé, 29. Grávida de três meses de Maria Eduarda, a produtora de eventos chegou à cerimônia em uma carruagem puxada por dois cavalos pretos.
Carruagem, helicópteros e Jota Quest: veja o casamento luxuoso de Edu Guedes
A propriedade ganhou uma capela construída especialmente para a ocasião, diante de um lago. Cerca de 200 convidados participaram da celebração, e alguns chegaram ao local de helicóptero. Entre os nomes conhecidos estavam João Doria Jr., Lucilia Diniz, Ricardo Almeida, além do então casal Alvaro Garnero e Caroline Bittencourt.
A decoração seguiu uma proposta romântica, com pessegueiros, azaléias brancas e arranjos de milindros e alstromérias. Depois da cerimônia, os convidados ainda desfrutaram de um cardápio sofisticado, que incluía pratos como pato e lagosta, além de sobremesas como mousse de chocolate e folhados com doce de leite.
Para animar a festa, o Jota Quest foi responsável pelo show. O casamento de Edu e Daniela chegou ao fim em novembro de 2012.
Agora, o apresentador se prepara para seu terceiro casamento, desta vez com Ana Hickmann. Os dois assumiram o relacionamento em 2024 e ficaram noivos no mesmo ano. A cerimônia será realizada em uma fazenda histórica no interior paulista.