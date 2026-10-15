CASA E JARDIM

Antes de cozinhar os legumes: colocar uma pitada dessa substância na água preservar a cor dos alimentos e deixa legumes mais macios

O truque funciona com uma pequena quantidade de bicarbonato, mas o excesso pode deixar os legumes moles demais



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:15

O bicarbonato altera o pH da água do cozimento e pode retardar o aspecto verde-oliva que aparece nos legumes Crédito: Ilustração gerada por IA

Brócolis, vagem e ervilha podem perder rapidamente a aparência vibrante depois de alguns minutos na panela. O verde intenso dá lugar a um tom mais opaco ou amarelado, mesmo quando o alimento continua próprio para consumo.

Uma alternativa simples para reduzir essa mudança está em um ingrediente comum na cozinha: o bicarbonato de sódio. Usado em pequena quantidade, ele altera o pH da água e ajuda a conservar por mais tempo a coloração dos vegetais verdes durante o preparo.

Veja como fazer bisteca suína com brócolis 1 de 10

O efeito, no entanto, depende de equilíbrio. Colocar bicarbonato demais pode deixar os legumes excessivamente moles e comprometer a textura.

Por isso, a técnica funciona melhor quando combina uma pitada do ingrediente, pouco tempo no fogo e resfriamento rápido assim que o vegetal deixa a panela.

Por que a cor muda?

A clorofila é a principal responsável pelo verde característico de folhas e legumes. Quando o alimento é aquecido, suas células começam a se romper e liberam ácidos naturais na água do cozimento.

Com o aumento da acidez, a estrutura desse pigmento sofre alterações. O magnésio presente na clorofila pode ser substituído, formando a feofitina, substância associada ao tom verde-oliva que aparece depois de um cozimento mais prolongado.

É justamente nesse processo que o bicarbonato interfere. Por ser alcalino, ele ajuda a reduzir a acidez da água e desacelera a alteração da clorofila.

Na prática, isso faz com que brócolis, vagens e outros vegetais verdes preservem uma aparência mais viva por mais tempo.

Quantidade faz diferença

Não é preciso exagerar para perceber o efeito. Uma pitada rasa, de aproximadamente 1 grama para cada litro de água, já é suficiente para alterar o ambiente de cozimento.

Mais bicarbonato não significa resultado melhor. Pelo contrário: o excesso acelera o amolecimento da pectina, uma das estruturas que ajudam a manter o vegetal firme.

Brócolis e vagens, por exemplo, podem perder rapidamente a textura se permanecerem muito tempo em uma água excessivamente alcalina.

Outro ponto importante está no relógio. Um cozimento curto, em torno de três a quatro minutos, costuma ser suficiente para deixar esses vegetais macios sem eliminar completamente a crocância.

Manter a panela destampada também pode ajudar. Dessa forma, parte dos compostos ácidos liberados durante o aquecimento consegue escapar junto com o vapor, em vez de permanecer concentrada na água.

Água gelada completa técnica

Mesmo fora da panela, o vegetal ainda continua recebendo a ação do calor acumulado. Esse processo pode prolongar o cozimento por alguns minutos e alterar tanto a firmeza quanto a tonalidade.

Para interromper essa etapa, entra o choque térmico.

Assim que os legumes saem da água quente, eles podem ser mergulhados em uma tigela com água bem fria e pedras de gelo. Cerca de dois minutos costumam ser suficientes para reduzir rapidamente a temperatura.

Depois do banho gelado, o ideal é escorrer bem os vegetais antes de temperá-los. A retirada do excesso de água também ajuda a preservar melhor a textura.

Limão e vinagre merecem atenção especial. Como são ingredientes ácidos, podem interferir na cor verde se entrarem em contato com o vegetal muito cedo. O melhor é adicioná-los apenas perto do momento de servir.