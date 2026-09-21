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Antes de desaparecimento, Rick, da dupla com Renner, fez publicação em aeronave; veja vídeo

Horas depois de publicar registros em jatinho, o cantor tem paradeiro desconhecido após helicóptero perder contato na Serra de Santa Catarina

Kamila Macedo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:07

Rick Sollo e Bruno Avelar embarcaram em jatinho na manhã desta segunda-feira (21), antes de desaparecimento de helicóptero Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, é um dos ocupantes de um helicóptero que perdeu contato na tarde desta segunda-feira (21), na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. A informação foi confirmada ao portal LeoDias pela assessoria do artista.

Horas antes da confirmação do desaparecimento, Rick compartilhou registros em suas redes sociais embarcando em um jatinho particular ao lado do empresário Bruno Avelar.

Rick Sollo 1 de 4

O vídeo, gravado na manhã desta segunda-feira (21), registrou o encontro dos dois antes de embarcarem rumo a Criciúma, segundo publicação feita por Avelar no Instagram. As imagens mostram o interior de uma aeronave, incluindo a cabine do piloto, cenas aéreas sobrevoando uma cidade e, por fim, o desembarque de ambos.

Helicóptero desaparecido

Rick e Bruno embarcaram em um helicóptero acompanhados de mais três tripulantes às 10h30, no litoral catarinense. Segundo o G1, a aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim.

Até o momento, não há confirmação de queda nem de pouso forçado, e a localização exata do helicóptero permanece desconhecida.

Equipes de resgate, incluindo o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, foram mobilizadas para rastrear o último sinal emitido. Uma guarnição de Urubici realiza buscas na região de Vacas Gordas diante da possibilidade de um acidente.

Moradores da área relataram ter visto a aeronave voando baixo nas proximidades do ponto identificado pelo radar.

A região de Urubici registrou fortes chuvas e instabilidade no período. As condições meteorológicas adversas são apontadas como fatores que podem ter dificultado a comunicação e o voo, embora as causas oficiais do desaparecimento ainda estejam sob investigação.