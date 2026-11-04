ENTENDA

Antes de Marina Ruy Barbosa, grupo de blogueiras tentou cancelar filha de Alckmin e Helena Rizzo por causa de Lula e Bolsonaro

Sophia Alckmin e Helena Rizzo teriam sido afastadas do círculo de influenciadoras após divergências políticas nas eleições de 2022 e 2018

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:50

Nati Vozza, Sophia Alkmin, Marina Ruy Barbosa, Helena Rizzo e Lala Rudge Crédito: Reprodução

Antes da polêmica entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa, outras mulheres já teriam enfrentado problemas com um grupo de influenciadoras de São Paulo por causa de divergências políticas. Entre os episódios, estão os envolvendo Sophia Alckmin, filha do vice-presidente Geraldo Alckmin, e Helena Rizzo, chef de cozinha premiada com estrela Michelin.

As situações teriam acontecido em momentos diferentes, durante as eleições de 2018 e 2022, e envolveriam principalmente Lala Rudge e Nati Vozza. Segundo o jornal Extra, os posicionamentos políticos das duas mulheres teriam provocado reações dentro do círculo de amizades das blogueiras.

Lala Rudge 1 de 20

Um dos casos teria ocorrido em 2018, quando Helena Rizzo publicou uma foto ao lado de funcionários de seu restaurante, declarando seu repúdio ao então candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro. A publicação teria provocado uma reação negativa entre algumas influenciadoras, que passaram a apoiar manifestações contra a chef nas redes sociais.

Lala Rudge teria curtido e interagido com publicações que incentivavam um boicote ao restaurante de Helena, que hoje é jurada do "Masterchef". A repercussão também teria afetado a participação da chef em uma campanha de uma conhecida marca internacional de joias. Apesar da polêmica, o restaurante continuou recebendo clientes e permaneceu movimentado.

Helena Rizzo 1 de 20

Anos depois, durante a eleição de 2022, Sophia Alckmin também teria enfrentado um afastamento dentro do grupo. A situação teria começado depois que seu pai, Geraldo Alckmin, foi escolhido para compor a chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a vice-presidente.

Segundo os relatos, Lala Rudge deixou de seguir Sophia nas redes sociais, que também teria passado a ser menos convidada para encontros e eventos do grupo. "Aos poucos, Sophia foi sumindo de circuito. Não por ela. Os convites para eventos não apareciam, ela foi abandonada pelas amigas, que acharam absurdo o pai dela se associar a alguém que tanto odiavam", conta uma amiga de Sophia ao Extra.

Sophia Alkmin 1 de 12

O assunto voltou a ganhar atenção após o desentendimento entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa. Na ocasião, Lala Rudge saiu em defesa de Luma e criticou a postura da atriz, afirmando que ela deveria deixar de se colocar como vítima e assumir as consequências de suas atitudes.

"Mais do que na hora de Marina parar de se vitimizar e assumir as consequências de suas atitudes", escreveu Lala, antes de completar com uma provocação ainda mais direta: "A vida é uma colheita. Quem planta narcisismo e hipocrisia vai colher solidão. Ou melhor… já está colhendo, né?", escreveu.

Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares 1 de 7

A manifestação foi acompanhada por outras influenciadoras próximas a ela, como Shantal, Gabriela Pugliesi e Nati Vozza. Nos bastidores, uma fonte ouvida pelo Extra resumiu a influência do grupo com a frase: "Ninguém pode com 'Lalanás e Raivozza'".

A mesma fonte afirmou que Marina já não vinha sendo convidada para alguns eventos e que Luma também não costumava incluí-la em suas reuniões "Desde sempre tem uma fagulha ali. Pode ver que nos últimos eventos, a Marina não foi convidada. Nem pela Luma, que era best dela. Assim como a Sophia, coitada, que esse ano fez a calada vence, e fingiu que o pai não era candidato. Helena não publicou uma só linha sobre posicionamento. Medo de serem canceladas outra vez".