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Antes de morrer, ator de 'Breaking Bad' revelou ter perdido todo o dinheiro da série em suposto golpe de empresária

RJ Mitte contou que passou mais de dez anos pagando uma dívida milionária com a Receita Federal dos Estados Unidos após descobrir irregularidades em suas declarações de impostos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:32

RJ Mitte
RJ Mitte Crédito: Reprodução

O ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. em "Breaking Bad", revelou, menos de um ano antes de morrer, que perdeu todo o dinheiro recebido por seu trabalho na série. Em entrevista ao podcast The Iced Coffee Hour, em novembro de 2025, o artista acusou uma ex-empresária de desviar seus rendimentos e deixar uma dívida milionária em impostos.

Mitte, cuja morte aos 34 anos foi noticiada nesta segunda-feira (12), contou que levou mais de uma década para resolver os problemas financeiros. Segundo ele, a situação começou quando ainda era menor de idade e não tinha controle direto sobre a administração de seus ganhos. "Eu paguei mais em impostos do que eu ganhei com Breaking Bad", afirmou durante a entrevista.

RJ Mitte

RJ Mitte por Reprodução
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RJ Mitte por Reprodução

De acordo com o ator, a profissional responsável por suas finanças deveria utilizar parte do dinheiro para quitar os tributos devidos à Receita Federal americana, conhecida como IRS. No entanto, ele alegou que a empresária ficava com os valores e apresentava documentos falsos para fazê-lo acreditar que as obrigações estavam em dia. "Em vez de ela usar o dinheiro para pagar meus impostos, ela me enviava uma declaração de imposto de renda falsa e ficava com o dinheiro", relatou.

O problema só teria sido descoberto anos depois, quando os débitos já haviam acumulado juros. Mitte afirmou que a dívida cresceu significativamente e consumiu boa parte de sua vida financeira. "Cinco anos depois, com juros compostos de uns 17% sobre o valor total a cada ano, você recebe uma bela de uma dívida. Me levou 10 anos para pagar tudo", desabafou.

Mesmo diante do prejuízo, o artista disse que não tinha condições financeiras de processar a ex-empresária. Segundo seu relato, ela também administrava a carreira de pelo menos outros 14 atores mirins.

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Mitte acreditava que a profissional escolhia clientes que não teriam recursos para enfrentar disputas judiciais prolongadas. Ele explicou que processos desse tipo poderiam exigir auditorias financeiras e despesas milionárias, tornando uma eventual ação inviável para sua situação.

O ator participou de 56 episódios de "Breaking Bad", exibida entre 2008 e 2013. Na produção, interpretou o filho de Walter White, personagem vivido por Bryan Cranston.

Assim como Walter White Jr., Mitte tinha paralisia cerebral. A experiência pessoal contribuiu para que ele se tornasse um defensor da inclusão de pessoas com deficiência no cinema e na televisão.

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Fora da atuação, trabalhou com organizações como United Cerebral Palsy e Shriners Children's, voltadas à defesa de direitos e à assistência médica.

A morte do artista foi divulgada nesta segunda-feira (12). As circunstâncias do falecimento não haviam sido oficialmente esclarecidas pelos representantes do ator na reportagem.

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