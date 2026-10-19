Antes de morrer, Lua Blanco revelou mágoa de Chay Suede por não ser convidada para casamento com Laura Neiva

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20:52
A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, trouxe novamente à tona histórias da trajetória da atriz e de sua relação com os antigos colegas de Rebelde Brasil. Entre elas, uma declaração sobre Chay Suede e o casamento do ator com Laura Neiva, realizado em 2019.
Em uma conversa pública, Lua contou que se lembrava do momento em que Chay conheceu a modelo e demonstrou interesse por ela. Segundo a atriz, os dois estavam em uma boate em Paris quando o artista teria comentado que se casaria com Laura.
“Eu lembro da primeira vez que entramos naquela boate e você viu a Laura na área VIP, dançando em uma plataforma e me falou: ‘eu vou casar com ela’”, recordou Lua.
Anos depois, a previsão se concretizou. Chay e Laura oficializaram a união em 2019 e construíram uma família com dois filhos, Maria e João.
Lua Blanco
Lua Blanco ficou chateada por não ser convidada para o casamento
Apesar de celebrar a história de amor do amigo, a atriz também admitiu ter ficado magoada por não ter sido convidada para a cerimônia. Lua afirmou que precisou de um tempo para superar a situação, mas terminou a mensagem com uma manifestação de carinho pelo casal.
“Quando vocês se casaram, depois que eu superei não ter sido convidada, tive a certeza de que eu posso realizar cada um dos meus sonhos. Viva ao amor de vocês, que realiza sonhos”, declarou.
A fala mostra um lado mais pessoal da relação entre os artistas, que dividiram os bastidores de Rebelde Brasil, produção exibida pela Record entre 2011 e 2012 e que marcou uma geração de fãs.
Lua morreu no domingo (18), após enfrentar um câncer no intestino. A atriz ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi na novela e também construiu carreira na música e no teatro.