POLÍTICA

Antes de morrer, Netinho se tornou apoiador de Bolsonaro e chegou a disputar eleição pelo PL

Cantor baiano, que morreu aos 60 anos, participou de manifestações políticas e concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:56

Jair Bolsonaro e Netinho Crédito: Reprodução

O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, teve os últimos anos de vida marcados por um posicionamento político cada vez mais público. Conhecido por sucessos como "Milla" e "Beijo na Boca", o artista baiano se tornou um apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), participou de manifestações e chegou a disputar uma eleição pelo mesmo partido.

A aproximação com o bolsonarismo ganhou visibilidade durante o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022. Netinho passou a utilizar as redes sociais para defender suas opiniões políticas e demonstrar apoio ao então presidente, além de participar de mobilizações organizadas por seus simpatizantes.

Netinho 1 de 14

Em setembro de 2021, o cantor esteve presente em manifestações favoráveis a Bolsonaro. O envolvimento com a política ultrapassou as redes sociais no ano seguinte, quando decidiu disputar uma vaga de deputado federal pela Bahia, filiado ao Partido Liberal (PL).

Na eleição de 2022, Netinho recebeu cerca de 31 mil votos, mas não conseguiu se eleger. A candidatura representou uma mudança na trajetória do artista, que havia conquistado projeção nacional nas décadas de 1980 e 1990, inicialmente à frente da Banda Beijo e, posteriormente, em carreira solo.

O posicionamento político provocou reações entre os admiradores. Enquanto alguns seguidores apoiavam suas manifestações, outros criticavam a associação do cantor ao ex-presidente.

Religioso, Netinho morreu numa data especial para o povo baiano: 13 de outubro, data de canonização da Santa Dulce dos Pobres, conhecida como Irmã Dulce, a religiosa baiana que se tornou santa em 2019.

Mas nem todo mundo viu beleza na coincidência. Nas redes sociais, alguns admiradores chamaram de "coincidência desagradável" e lamentaram o fato da morte do cantor acontecer justamente num dia 13, número que ele não gostava, por identificar o Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal adversário político de Bolsonaro.

Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, diagnosticado em 2025. A doença comprometeu sua saúde e levou a novas internações.