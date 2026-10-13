RELEMBRE

Netinho travou disputa severa com um médico que 'arruinou sua vida' e prescreveu bomba; relembre

Cantor de axé, que morreu aos 60 anos, passou por internações graves em 2013, enfrentou complicações neurológicas e protagonizou uma polêmica envolvendo o uso de hormônios

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12:18

Netinho Crédito: TV Globo/Reprodução

A morte do cantor Netinho, nesta terça-feira (13), aos 60 anos, traz à memória uma das fases mais difíceis de sua vida. Em 2013, o artista, conhecido por sucessos como "Milla" e "Capricho dos Deuses", enfrentou uma grave crise de saúde, passou meses internado e chegou a correr risco de morte. Anos depois, revelou detalhes do sofrimento e levantou questionamentos sobre o uso de anabolizantes durante um tratamento médico.

O pesadelo começou quando Netinho apresentou fortes dores abdominais e alterações no fígado. Durante a investigação do problema, foi submetido a uma biópsia hepática, procedimento após o qual sofreu uma hemorragia. O quadro se agravou e exigiu transferência para uma unidade de terapia intensiva.

Netinho fala sobre uso de anabolizantes 1 de 7

A internação foi marcada por uma sequência de complicações, incluindo problemas neurológicos e uma infecção grave. O cantor precisou permanecer sob cuidados médicos intensivos e enfrentou um longo processo de recuperação.

As consequências físicas foram profundas. Depois de passar semanas debilitado, Netinho contou que ficou praticamente irreconhecível. Em entrevistas concedidas após a recuperação, relatou que os espelhos do banheiro do hospital chegaram a ser cobertos para que ele não visse a transformação provocada pela doença.

Segundo o artista, o primeiro encontro com a própria imagem foi um dos momentos mais difíceis daquele período. Ele estava extremamente magro, debilitado e precisava de ajuda para realizar atividades simples.

A experiência de quase morte mudou sua relação com a vida e com a carreira. Acostumado à intensidade dos trios elétricos e dos shows, Netinho precisou interromper as apresentações e concentrar seus esforços na reabilitação.

A polêmica envolvendo anabolizantes

A crise de saúde também deu origem a uma controvérsia sobre o uso de anabolizantes. Depois de deixar o hospital, Netinho passou a falar publicamente sobre um tratamento que havia realizado antes de adoecer, no qual, segundo seu relato, recebeu prescrições de hormônios e outras substâncias.

O cantor afirmou que havia procurado acompanhamento médico para reposição hormonal e tratamentos associados ao rejuvenescimento. Embora conhecesse os riscos dos anabolizantes, disse ter confiado nas orientações do profissional responsável.

Em 2014, durante uma participação no programa "Domingão do Faustão", Netinho confirmou que havia utilizado anabolizantes antes da internação. Na ocasião, relatou que os produtos haviam sido prescritos durante acompanhamento médico.

A discussão ganhou novos desdobramentos em 2016, quando o artista identificou publicamente o médico Mohamad Barakat como o profissional responsável pelas prescrições. Netinho acusou Barakat de ter receitado e vendido anabolizantes, hormônios e outros produtos durante o tratamento. Segundo o cantor, ele havia recebido garantias de que as substâncias não representariam riscos caso fossem utilizadas nas doses recomendadas.

O artista também afirmou possuir receitas, exames e outros registros relacionados ao acompanhamento médico. As declarações provocaram repercussão nacional e deram início a uma disputa pública entre os dois.

Barakat contestou as acusações feitas pelo cantor. É importante destacar que as alegações de Netinho não comprovam, por si só, que as substâncias prescritas tenham sido responsáveis pelas complicações de saúde enfrentadas em 2013.

Depois da experiência, o músico passou a alertar sobre os riscos do uso de anabolizantes, especialmente quando empregados para fins estéticos. Em entrevistas, afirmou que desejava compartilhar sua história para evitar que outras pessoas enfrentassem problemas semelhantes.

A recuperação e uma nova batalha

Após meses de tratamento em hospitais de Salvador e São Paulo, Netinho conseguiu se recuperar da fase mais crítica. O retorno à rotina foi gradual, marcado por limitações físicas e pela necessidade de acompanhamento médico.

O cantor voltou aos palcos e passou a falar sobre a importância que atribuía à sobrevivência depois de enfrentar uma situação tão grave.

Mais de uma década depois, o artista enfrentou outra batalha de saúde. Em 2025, recebeu o diagnóstico de linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.