LUTO NO AXÉ

Antes de morrer, Netinho viveu pesadelo com anabolizantes: 'Destrói a vida'

Cantor baiano faleceu de câncer linfático aos 60 anos nesta terça-feira (13)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:53

Netinho se emociona no Domingão do Faustão Crédito: Reprodução/TV Globo

O cantor Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, vítima de complicações de um linfoma não Hodgkin. No entanto, antes de enfrentar o diagnóstico de câncer, o ícone do axé sobreviveu a um verdadeiro pesadelo iniciado em 2013, provocado pelo uso de anabolizantes.

A busca pelo corpo perfeito cobrou um preço alto. Com o fígado comprometido e uma infecção generalizada, o músico sofreu três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e chegou a pesar apenas 50 quilos. Após meses internado na UTI lutando pela vida, o baiano decidiu transformar a tragédia em uma missão de conscientização.

"O uso dessas substâncias destrói a vida", dizia o cantor. O grande choque aconteceu na primeira confissão do cantor, exibida pelo Fantástico (TV Globo) em fevereiro de 2014. Em entrevistas anteriores, ele admitiu que o colapso foi causado por esteroides receitados por um médico paulista sob o falso rótulo de "reposição hormonal".

Netinho fala sobre uso de anabolizantes 1 de 7

Uma semana após a reportagem, o dono do hit 'Milla' subiu ao palco do Domingão do Faustão ainda muito debilitado. Emocionado, usou o espaço ao vivo para relatar o choque de se olhar no espelho após a internação e ver "uma caveira".

A partir desse momento, a denúncia das "fórmulas mágicas" virou pauta na vida de Netinho. Sempre que participava de programas de TV, palestras ou interagia nas redes sociais, ele alertava como o uso dessas substâncias podia destruir vidas, sendo um desejo alimentado pela estética.

Leia nota na íntegra

"É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje.

Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível. Sua voz, sua energia e sua forma tão particular de se conectar com o público deixam um legado que permanecerá para sempre na memória e no coração de seus fãs, amigos e de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo.

Netinho partiu tranquilo. Durante os últimos meses de tratamento, costumava dizer:

“Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte.”

Por desejo expresso do próprio Netinho, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Neste momento de profunda dor e despedida, pedimos respeito à privacidade da família e dos amigos, para que possam vivenciar esse momento com a serenidade e o recolhimento necessários.

Agradecemos, de coração, todas as manifestações de amor, carinho e solidariedade recebidas. O afeto de todos é também parte da história que Netinho construiu e do legado que deixa.