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Antes de operação policial, influenciador Buzeira arrecadou R$ 10 mi em joias em festa; relembre

Presente de R$ 2 milhões entregue a Neymar em cruzeiro levou investigadores a esquema de receptação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:24

Buzeira deu colar de R$ 2 milhões para Neymar em cruzeiro
Buzeira deu colar de R$ 2 milhões para Neymar em cruzeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Um cordão de ouro avaliado em R$ 2 milhões, entregue pelo influenciador Bruno Alexssander, o Buzeira, a Neymar Jr. durante um cruzeiro em 2023, acabou se tornando o ponto de partida de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo contra o comércio ilegal de joias. A apuração culminou em uma operação recente contra uma quadrilha especializada em receptar, derreter e reinserir no mercado peças roubadas nas ruas da capital.

Buzeira deu colar de R$ 2 milhões para Neymar em cruzeiro

Buzeira deu colar de R$ 2 milhões para Neymar em cruzeiro por Reprodução/Instagram
Buzeira arrecada R$ 10 mi em joias no casamento e doa relógios a pedreiros por Reprodução
Buzeira por Reprodução
Família Buzeira ficou rica em apenas cinco anos e dois irmãos são investigados pela PF por Reprodução
Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, foi preso por Reproduçaõ
Buzeira arrecada joias em casamento e doa relógios a pedreiros por Reprodução/Redes Sociais
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Buzeira por Reprodução I Instagram
Buzeira arrecadou R$ 10 milhões em joias de convidados de seu casamento por Reprodução/Instagram
Buzeira diz que ficou milionário vendendo rifas pela internet por Reprodução/Instagram
Buzeira diz que ficou milionário vendendo rifas pela internet por Reprodução/Instagram
Neymar e Buzeira por Reprodução/Redes sociais
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Buzeira deu colar de R$ 2 milhões para Neymar em cruzeiro por Reprodução/Instagram

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A repercussão da joia nas redes sociais fez a corporação chegar a Douglas Bonetti Rocha, conhecido como 'Jimmy', que confeccionou o acessório. A apuração sobre a procedência do metal utilizado levou os investigadores a um esquema operado na 'Rua do Ouro', no Centro paulista, onde intermediários compravam materiais de origem criminosa para repasse a lojistas com a atuação de líderes locais do tráfico de joias. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 34,6 milhões em bens dos investigados no esquema; nem Buzeira nem Neymar foram intimados ou indiciados na ação.

Conhecido pela rotina de ostentação e rifas na internet, Buzeira também protagonizou episódios polêmicos envolvendo artigos de alto luxo. Em seu casamento com Hillary Yamashiro, o influenciador transformou a tradicional 'brincadeira da gravata' em uma arrecadação de bens de luxo, sem dinheiro em espécie no local, convidados e famosos entregaram relógios Rolex, correntes grossas de ouro e transferências via Pix, somando mais de R$ 10 milhões recolhidos em poucas horas de festa.

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