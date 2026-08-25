POLÊMICA

Antes de operação policial, influenciador Buzeira arrecadou R$ 10 mi em joias em festa; relembre

Presente de R$ 2 milhões entregue a Neymar em cruzeiro levou investigadores a esquema de receptação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 08:24

Buzeira deu colar de R$ 2 milhões para Neymar em cruzeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Um cordão de ouro avaliado em R$ 2 milhões, entregue pelo influenciador Bruno Alexssander, o Buzeira, a Neymar Jr. durante um cruzeiro em 2023, acabou se tornando o ponto de partida de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo contra o comércio ilegal de joias. A apuração culminou em uma operação recente contra uma quadrilha especializada em receptar, derreter e reinserir no mercado peças roubadas nas ruas da capital.

Buzeira deu colar de R$ 2 milhões para Neymar em cruzeiro 1 de 17

A repercussão da joia nas redes sociais fez a corporação chegar a Douglas Bonetti Rocha, conhecido como 'Jimmy', que confeccionou o acessório. A apuração sobre a procedência do metal utilizado levou os investigadores a um esquema operado na 'Rua do Ouro', no Centro paulista, onde intermediários compravam materiais de origem criminosa para repasse a lojistas com a atuação de líderes locais do tráfico de joias. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 34,6 milhões em bens dos investigados no esquema; nem Buzeira nem Neymar foram intimados ou indiciados na ação.