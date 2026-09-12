DICAS DE CASA

Antes de trocar o chuveiro que não esquenta: confira o que pode estar fazendo a água sair morna mesmo no ajuste máximo

Problema nem sempre exige um aparelho novo e pode estar ligado à resistência, à quantidade de água ou a componentes da instalação elétrica



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15:15

Antes de comprar um chuveiro novo, alguns sinais ajudam a identificar por que a água não esquenta como antes Crédito: Ilustração gerada por IA

O chuveiro continua ligado, o seletor já está na temperatura máxima, mas a água não passa de morna. Quando isso acontece, a falha nem sempre está no aparelho inteiro e, em muitos casos, trocar o equipamento às pressas pode significar gastar sem necessidade.

Resistência desgastada, vazão excessiva, sujeira no espalhador e problemas na instalação elétrica estão entre as causas mais comuns. A forma como a perda de aquecimento aparece também dá pistas importantes: se foi gradual, pode indicar desgaste; se surgiu de repente, merece atenção à parte elétrica.

Banho relaxante 1 de 10

Antes de partir para a troca, vale observar alguns sinais que ajudam a separar um problema simples de uma falha que exige avaliação profissional.

Resistência pode perder força

A resistência é a peça responsável por transformar energia elétrica em calor dentro do chuveiro. Com o uso frequente, ela pode se desgastar e perder eficiência antes mesmo de parar de funcionar completamente.

Nesses casos, o aparelho ainda aquece a água, mas já não consegue atingir a mesma temperatura de antes. O banho fica morno mesmo no ajuste máximo ou demora mais tempo para esquentar.

Oscilações de temperatura, marcas de queimado na resistência e disjuntor desarmando também indicam que há algo errado.

Se a troca da peça for necessária, o disjuntor deve ser desligado antes de qualquer intervenção. Também é essencial usar uma resistência compatível com o modelo e com a tensão do aparelho.

Vazão interfere no banho

Nem sempre o problema está em uma peça danificada. A quantidade de água que passa pelo chuveiro também influencia diretamente na temperatura.

Quando a vazão é muito alta, a água atravessa o sistema mais rapidamente e pode sair menos quente. Isso costuma ficar mais evidente em aparelhos de menor potência ou em casas onde a pressão da água aumentou.

Fechar levemente o registro pode elevar a temperatura em algumas situações. A medida, porém, só funciona quando o chuveiro está em boas condições e não corrige defeitos elétricos ou falhas na resistência.

Se a mudança aconteceu depois de alguma alteração hidráulica no imóvel, a vazão merece entrar na lista de suspeitas.

Instalação elétrica pesa

O chuveiro depende de uma instalação capaz de entregar a energia necessária para a potência prevista pelo fabricante.

Fios inadequados, conexões mal feitas ou disjuntor incompatível podem reduzir o desempenho e ainda provocar aquecimento excessivo nos cabos.

Cheiro de queimado, fios escurecidos, conexões muito quentes ou desarmes frequentes são sinais de alerta e não devem ser ignorados.

Nessas situações, o ideal é suspender o uso até que a instalação seja verificada por um profissional. Improvisações na parte elétrica podem aumentar o risco de choque ou superaquecimento.

Sujeira também atrapalha

Os pequenos furos do espalhador acumulam resíduos minerais com o passar do tempo. Quando parte deles fica obstruída, o fluxo de água muda e o funcionamento do chuveiro pode ser afetado.

O sinal costuma aparecer aos poucos. O jato fica irregular, alguns pontos deixam de liberar água e a sensação durante o banho muda.

A limpeza deve seguir as orientações do fabricante e ser feita com o aparelho desligado da energia.

Ela pode recuperar o fluxo quando há apenas sujeira acumulada, mas não resolve problemas ligados à resistência ou à instalação elétrica.

Quando trocar o aparelho

Um chuveiro antigo pode voltar a funcionar depois da troca de uma peça, mas nem sempre o reparo compensa.

Vazamentos, sinais de superaquecimento, componentes deteriorados e defeitos que voltam com frequência indicam que a substituição completa pode ser mais adequada.

Mesmo nesse caso, não basta escolher um modelo mais potente e instalar. A rede elétrica precisa estar preparada para a tensão, a corrente e a potência exigidas pelo novo aparelho.

Como evitar novos problemas

Alguns cuidados simples ajudam a prolongar a vida útil do chuveiro e a perceber falhas antes que o equipamento pare de funcionar.

Manter o espalhador limpo, evitar adaptações na fiação e observar qualquer mudança brusca de temperatura fazem diferença no dia a dia.