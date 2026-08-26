CURIOSIDADES

Antes do Concorde, este avião dominava os céus, fez o relógio desafiar os fusos ao cruzar mais de 2.000 km em uma hora e fazer 70 empresários brindarem o Ano-Novo três vezes entre Tóquio e Los Angeles

O jato soviético cruzou a barreira do som antes do rival europeu, mas sua carreira comercial durou pouco.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 22:35

O Tupolev Tu-144 foi o primeiro avião comercial a superar Mach 2, alcançando velocidades superiores a 2 mil km/h durante sua trajetória. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Antes do Concorde se transformar no principal símbolo dos voos supersônicos de passageiros, um avião soviético já havia colocado a velocidade no centro da disputa tecnológica da Guerra Fria. O Tupolev Tu-144 fez seu primeiro voo em 31 de dezembro de 1968, cerca de dois meses antes do modelo franco-britânico, e depois ultrapassou Mach 2.

A aeronave chegou a aproximadamente 2.150 km/h durante os testes. Em serviço, sua velocidade de cruzeiro ficava na faixa de 2.200 km/h. Era um desempenho que permitia percorrer, em uma hora, uma distância que um avião comercial convencional levaria muito mais tempo para completar.

Apesar da popularidade na apresentação, o consumo de combustível, aquecimento da estrutura, estabilidade, resistência dos materiais, autonomia e custos de operação também precisavam ser resolvidos.

O Tu-144 chegou primeiro

O protótipo soviético voou pela primeira vez antes do Concorde e também rompeu as barreiras de Mach 1 e Mach 2 antes do rival europeu. Em maio de 1970, tornou-se o primeiro transporte comercial projetado para passageiros a superar Mach 2, segundo os registros reunidos na matéria de referência.

A velocidade extraordinária também produzia uma consequência curiosa para quem olhava o relógio. Em viagens rápidas para o oeste, a combinação entre deslocamento e fusos horários podia fazer o passageiro chegar a um destino onde o horário local parecia anterior ao momento registrado na partida.

TUPOLEV 1 de 6

O relógio entrava na viagem

A explicação está nos fusos horários e na Linha Internacional de Data. O passageiro não voltava fisicamente no tempo. O que mudava era a hora oficial adotada em cada região.

Essa característica alimentou histórias sobre passageiros capazes de acompanhar mais de uma virada de ano durante uma mesma viagem. A matéria original cita inclusive um relato sobre 70 empresários japoneses que teriam passado por Tóquio, pelo Pacífico e por Los Angeles.

Há, porém, uma ressalva importante: não foi localizado um registro histórico independente e confiável que confirme detalhes desse episódio específico, como data, matrícula da aeronave ou empresa responsável pelo voo.

Carreira comercial foi curta

A realidade do Tu-144 foi bem menos grandiosa do que a imagem de um avião capaz de cruzar continentes em velocidades extremas.

A Aeroflot começou a utilizar o modelo para transporte de carga e correio entre Moscou e Alma-Ata, atual Almaty, em dezembro de 1975. O serviço regular de passageiros começou em 1º de novembro de 1977 e terminou em 1978. A operação regular ficou concentrada na ligação entre Moscou e Almaty.

Outro episódio marcante ocorreu em 3 de junho de 1973, durante uma apresentação no Paris Air Show, em Le Bourget. Um Tu-144 caiu durante o evento, provocando mortes entre os ocupantes e pessoas no solo.

Velocidade tinha um preço

Manter um avião acima de Mach 2 exigia uma enorme demanda energética. O arrasto aumentava, a estrutura sofria com o aquecimento provocado pela alta velocidade e os motores consumiam grandes quantidades de combustível.

Desenvolvido na União Soviética, o Tu-144 fez seu primeiro voo em dezembro de 1968, cerca de dois meses antes do Concorde. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Essas limitações ajudaram a impedir que o Tu-144 construísse uma grande rede comercial internacional. O próprio Smithsonian registra que o modelo era ineficiente e caro de operar, enquanto o Concorde conseguiu manter uma carreira comercial muito mais longa.