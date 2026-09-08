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Antes do término, Pedro Scooby e Cintia Dicker construíam mansão sustentável na Bahia; futuro do refúgio do ex-casal é incerto

Casa de praia em Barra Grande foi projetada como refúgio do casal e reúne madeira, muxarabi, energia solar e ambientes integrados à natureza

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:35

Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em arquitetura sustentável na Bahia
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em arquitetura sustentável na Bahia Crédito: Reprodução

A separação de Pedro Scooby, de 38 anos, e Cintia Dicker, de 39, deixou uma questão em aberto sobre um dos projetos que os dois mantinham durante o casamento: uma casa de praia em Barra Grande, no litoral da Bahia. O imóvel, ainda em obras, havia sido planejado como um refúgio para a família em meio à natureza.

Até o momento, não há informação pública sobre quem ficará com a propriedade, se haverá alguma mudança no projeto ou se a construção seguirá exatamente como havia sido planejada antes do término.

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia

Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
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Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução

Scooby e Cintia anunciaram o fim do casamento no dia 31 de agosto, após sete anos juntos. O surfista revelou posteriormente que os dois já estavam separados havia cerca de dois meses e atualmente vivem em casas diferentes. Apesar do rompimento, eles mantêm uma relação próxima por causa da filha Aurora, de 3 anos.

A residência baiana integra o condomínio Sagittarius by Cintia Dicker, empreendimento da incorporadora Alphaz Concept. O projeto foi apresentado com uma proposta de integração entre arquitetura contemporânea e a paisagem natural de Barra Grande.

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Um dos principais elementos da construção é a madeira, utilizada em diferentes pontos da estrutura e da decoração. O projeto também prevê divisórias em muxarabi, recurso que permite a circulação de ar e de luz e, ao mesmo tempo, ajuda a preservar a privacidade dos ambientes.

A decoração foi pensada em estilo minimalista praiano, com predominância de tons claros e neutros. No quarto que seria usado pelo casal, um dos detalhes que chamaram atenção quando as imagens do projeto foram divulgadas foi a cama baixa, posicionada próxima ao chão.

Mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker no Rio de Janeiro tem 2.500 m²

Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
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Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
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Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução | Instagram
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Após separação, Pedro Scooby segue morando em mansão no Rio onde vivia com Cintia Dicker por Reprodução/Instagram

As áreas sociais também foram projetadas de maneira integrada. Sala de estar, cozinha e espaços de convivência se conectam às áreas externas, aproveitando a iluminação natural e mantendo a paisagem como parte da composição da casa.

Além da estética, a sustentabilidade aparece como um dos pilares do empreendimento. Segundo informações divulgadas pela incorporadora, estão previstos tijolos ecológicos, argamassas sem compostos químicos agressivos, sistema de energia solar fotovoltaica e biodigestor para tratamento de esgoto.

O projeto é antigo na história do casal. Quando os primeiros detalhes da residência foram apresentados, Cintia estava grávida de quatro meses de Aurora. Além da propriedade no litoral baiano, Scooby e a modelo também investiram em um imóvel nas montanhas de Minas Gerais.

Com o fim do casamento, porém, ainda não se sabe qual será o destino da casa que os dois planejavam compartilhar na Bahia. Scooby afirmou que a separação não aconteceu por traição ou desrespeito e que pretende manter a amizade e a parceria com Cintia na criação da filha.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker

Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
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Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram

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