NOVELA

Antes Regina Duarte, outra atriz seria Viúva Porcina em ‘Roque Santeiro’; veja quem é

Outra atriz interpretaria papel, quando novela foi banida pela ditadura

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:29

Regina Duarte como Viúva Porcina em 'Roque Santeiro' Crédito: Globo

Roque Santeiro é um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. A trama escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva conquistou o coração de muitos, e deu vida a uma das personagens mais conhecidas pelos noveleiros de plantão, a Viúva Porcina, interpretada por Regina Duarte, na novela exibida entre 1985 e 1986.

No entanto, o que poucos sabem é que não necessariamente a atriz que viveu o par romântico de Sinhozinho Malta, interpretado por Lima Duarte, seria a Viúva Porcina, mas sim outra atriz.

Roque Santeiro 1 de 4

O projeto para a novela, criado inicialmente em 1975, teria como protagonista Betty Faria, que tinha sido escalada para interpretar o papel na primeira versão da trama, adaptada da peça teatral “O Berço do Herói”, escrita em 1963, que também tinha sido proibida pela ditadura militar.

Na versão de 1975, Dias Gomes assumiu os roteiros sozinho e já havia deixado cerca de 30 capítulos gravados. No entanto, a produção foi censurada e banida pelo DOPS no exato dia de sua estreia programada para 27 de agosto de 1975.

Hoje o sucesso voltou à tela das tardes da TV Globo, às 15h40, na Edição Especial. A história gira em torno de Roque, um coroinha e artesão de santos que supostamente morreu como herói ao defender a cidade fictícia de Asa Branca de um grupo de jagunços.