Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antes Regina Duarte, outra atriz seria Viúva Porcina em ‘Roque Santeiro’; veja quem é

Outra atriz interpretaria papel, quando novela foi banida pela ditadura

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:29

Regina Duarte como Viúva Porcina em 'Roque Santeiro'
Regina Duarte como Viúva Porcina em 'Roque Santeiro' Crédito: Globo

Roque Santeiro é um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. A trama escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva conquistou o coração de muitos, e deu vida a uma das personagens mais conhecidas pelos noveleiros de plantão, a Viúva Porcina, interpretada por Regina Duarte, na novela exibida entre 1985 e 1986.

No entanto, o que poucos sabem é que não necessariamente a atriz que viveu o par romântico de Sinhozinho Malta, interpretado por Lima Duarte, seria a Viúva Porcina, mas sim outra atriz.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
1 de 4
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Leia mais

Imagem - ‘Roque Santeiro’ volta à Globo após 40 anos; veja quando começa a reprise

‘Roque Santeiro’ volta à Globo após 40 anos; veja quando começa a reprise

Imagem - 'Roque Santeiro', novela censurada na ditadura, será exibida no Canal Viva

'Roque Santeiro', novela censurada na ditadura, será exibida no Canal Viva

O projeto para a novela, criado inicialmente em 1975, teria como protagonista Betty Faria, que tinha sido escalada para interpretar o papel na primeira versão da trama, adaptada da peça teatral “O Berço do Herói”, escrita em 1963, que também tinha sido proibida pela ditadura militar.

Na versão de 1975, Dias Gomes assumiu os roteiros sozinho e já havia deixado cerca de 30 capítulos gravados. No entanto, a produção foi censurada e banida pelo DOPS no exato dia de sua estreia programada para 27 de agosto de 1975.

Hoje o sucesso voltou à tela das tardes da TV Globo, às 15h40, na Edição Especial. A história gira em torno de Roque, um coroinha e artesão de santos que supostamente morreu como herói ao defender a cidade fictícia de Asa Branca de um grupo de jagunços.

Santificado pelo povo, ele transforma a cidade em um pólo de turismo religioso, sustentando o lucro e o poder dos poderosos locais, como o fazendeiro Sinhozinho Malta e a Viúva Porcina, que afirma ter sido casada com o mártir.

Tags:

Roque Santeiro

Mais recentes

Imagem - Neném detona ex-esposa após fim de casamento e alerta de traição: ‘Cuspiu no prato que comeu’

Neném detona ex-esposa após fim de casamento e alerta de traição: ‘Cuspiu no prato que comeu’
Imagem - ‘Dog House Brasil’: reality de Sabrina Sato emociona com histórias de adoção e reencontros

‘Dog House Brasil’: reality de Sabrina Sato emociona com histórias de adoção e reencontros
Imagem - Juarez Pontes da Tekpix, famoso por campanhas na TV, é encontrado morto em sua casa

Juarez Pontes da Tekpix, famoso por campanhas na TV, é encontrado morto em sua casa