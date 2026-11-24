TÉRMINO

Anthony Garotinho fala sobre separação de Rosinha após 47 anos: 'Nem todo amor que termina foi um erro'

Ex-governador do Rio gravou vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (23)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:31

Rosinha e Anthony Garotinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais (Imagem melhorada com IA)

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho, de 66 anos, falou pela primeira vez nesta segunda-feira (23) sobre o fim do casamento de 47 anos com Rosinha Garotinho, de 63. O desabafo em um vídeo nas redes sociais, um dia depois de a ex-governadora contar que os dois estavam se separando.

Rosinha anuncia fim do casamento com Anthony Garotinho 1 de 7

Na gravação, Garotinho reclamou das pessoas que comemoraram o divórcio na internet e negou que o término tenha ligação com política. Ele também defendeu a honestidade da ex-mulher depois que boatos começaram a circular na web.

"Muitas pessoas quase que comemorando o fim de um relacionamento. Que tristeza isso! Que maldade colocada por algumas pessoas", disse. Em seguida, ele completou: "Há muitas insinuações de pessoas contra a integridade da minha mulher. Ela sempre foi íntegra. Não tem nada a ver com política".

No texto publicado junto com o vídeo, o político escreveu que "nem todo amor que termina foi um erro" e afirmou que algumas histórias acabam porque já cumpriram seu papel. Ele reforçou que guarda carinho e gratidão pelos quase 50 anos de convivência.

O ex-governador admitiu que os problemas da vida pública afetam a rotina do casal, mas garantiu que isso não causou o fim da relação. "Entendo também a insegurança de uma mulher que vive com um homem ameaçado e perseguido. Toda mulher deseja segurança. Mas nada disso tem a ver com os motivos que ela expôs, e que só cabem a mim e a ela", explicou.

Rosinha avisou sobre a separação na noite de domingo (22), no Instagram, citando "diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos". Ela pediu respeito à privacidade da família e disse que não cabe a quem está de fora julgar a escolha dos dois.