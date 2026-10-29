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Ao lado da irmã, Daniel Cady faz trabalho voluntário em campo de refugiados em país da África

Nutricionista apoia a organização "Fraternidade sem Fronteiras" há dois anos e compartilhou registros da iniciativa nas redes sociais

Kamila Macedo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:10

Daniel Cady faz voluntariado junto com a irmã, Lívia Cady, em país da África Oriental Crédito: Reprodução/Instagram

O nutricionista Daniel Cady viajou ao continente africano acompanhado da irmã, Lívia Cady, para participar de ações voluntárias. Nesta quarta-feira (28), ele publicou registros nas redes sociais da visita ao campo de refugiados de Dzaleka, no Malawi. O local atende famílias em situação de vulnerabilidade decorrente de conflitos e perseguições nos países de origem, com o acompanhamento da organização “Fraternidade sem Fronteiras”.

No Instagram, Daniel relatou as dificuldades enfrentadas pela comunidade, entre elas a insegurança alimentar, o acesso limitado à educação e a presença do trabalho infantil. “Minha contribuição foi garantir algumas semanas de alimentação básica para essa família. Mas ainda é pouco diante dos desafios e das necessidades que essa mãe enfrenta”, escreveu.

Daniel Cady viajou ao continente africano ao lado da irmã, Lívia Cady, para realizar trabalho voluntário em campo de refugiados de Dzaleka 1 de 17

Lívia Cady também falou sobre a ação nas redes sociais, ressaltando o impacto da experiência e o propósito do trabalho voluntário no país. “A espiritualidade me trouxe até aqui. Tenho escutado mais os desejos da minha alma. Nem sempre ela nos leva pra onde desejamos ir, mas sempre aonde deveríamos estar. Sinto que eu realmente deveria estar aqui agora. Eu realmente deveria estar presenciando tudo isso”, escreveu na legenda da publicação, que acompanha fotos com o irmão e as famílias.

Já nesta quinta-feira (29), Daniel publicou um vídeo reforçando o trabalho desenvolvido no local e a atuação junto às mulheres atendidas pelo projeto "Mães do Campo". Há dois anos, o nutricionista apoia o projeto que é uma iniciativa da "Fraternidade sem Fronteiras", voltada para auxiliar mulheres refugiadas no cultivo de alimentos que ajudam a sustentar suas famílias. O programa também viabiliza a matrícula de até dois filhos por família na rede escolar mantida pela instituição.

“Há dois anos eu cheguei aqui sem saber muito bem como ia ajudar e me identifiquei de cara com as Mães do Campo. São mulheres, a maioria mães solteiras e com muitos filhos, que encontraram na terra um jeito de sustentar a família”, contou.

Segundo ele, o trabalho começou com a implantação de hortas e, posteriormente, passou a incluir o plantio de árvores frutíferas junto aos cultivos. Ele acrescentou que organizou um grupo com as participantes e estruturou um viveiro para a produção de mudas. “Muitas famílias vêm do Congo e do Burundi e eram camponesas. Plantar é o que elas fizeram a vida toda. Trazer de volta o trabalho com a terra devolve dignidade e sustento. E cada mãe do projeto pode matricular dois filhos na escola", explicou.

Daniel destacou ainda que sua atuação está voltada ao desenvolvimento da agroecologia, ajudando a aumentar a produtividade e, também, com a introdução de espécies cultivadas no Brasil, a exemplo de caju, acerola, pinha e moringa.

“A minha missão aqui é desenvolver a agroecologia e melhorar o que encontrei: otimizar os processos, aumentar a produtividade e a diversidade, com espécies que a gente conhece bem no Brasil, como caju, acerola, pinha e moringa. O objetivo é soberania alimentar, que é poder escolher o que se come. Hoje a colheita ainda não sustenta o projeto, e parte da comida é comprada fora. A ideia é chegar a uma sustentabilidade produtiva”, afirmou.