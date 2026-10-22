ENTENDA

Aos 10 anos, filha de Deolane tem crise após derrota da mãe na Justiça, quebra a casa toda e vai parar no hospital

Valentina, de 10 anos, teria ficado desesperada após novo revés judicial da mãe; menina foi levada a um hospital particular de São Paulo e está sob cuidados médicos

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:17

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

Valentina Bezerra, filha de 10 anos de Deolane Bezerra, teria sofrido uma crise emocional na quarta-feira (21), após mais uma decisão desfavorável à mãe na Justiça. A menina teria ficado muito abalada, quebrou objetos dentro de casa e precisou ser levada a um hospital particular de São Paulo, onde recebeu atendimento médico.

O episódio foi relatado nas redes sociais por Martinha Girassol, amiga e funcionária da família. Em uma publicação, ela apareceu emocionada ao falar sobre o estado da criança e pediu orações.

Deolane com carrões 1 de 18

Martinha afirmou que Valentina teve uma crise de pânico e relacionou o episódio à ausência da mãe. "Pelo amor de Deus! Negaram, negaram! A Valentina teve uma crise de pânico. Uma criança de 10 anos, gente, com tudo o que está passando, com a mãe presa. [Ela] está no hospital com uma crise. Quebrou a casa toda! Gente, pelo amor de Deus, o que querem? O que querem fazer com a Deolane? E com essa criança? Gente, isso é demais, isso é demais!", declarou.

Ela ainda pediu que as pessoas tivessem mais empatia com Valentina. "Gente, pela misericórdia, alguém ore pela menina! Ore, pela misericórdia! A menina está desestabilizada demais. A menina tem 10 anos, a mãe está presa. Quando fez aniversário, nem pôde ter a festinha dela. Perdeu o melhor amigo da família, o Jader, como todo mundo aí viu e ficou sabendo".

Emocionada, Martinha voltou a questionar o que considera uma sucessão de situações dolorosas enfrentadas pela criança. "Por que essa maldade com a criança? Por que essa perseguição com a Deolane?".

?VEJA: Amiga da família de Deolane conta que Valentina quebrou objetos em casa durante crise de pânico. https://t.co/LY32isixBX — CHOQUEI (@choquei) October 22, 2026

A tia da menina, Dayanne Bezerra, também compartilhou uma foto de Valentina em uma maca hospitalar e informou que ela estava sob observação médica. A crise teria ocorrido no mesmo dia em que um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Deolane não foi conhecido pela Justiça Federal.

"Meu Deus, que pesadelo. Como é possível uma criança ter que passar por tudo isso? Até quando, Deus?", escreveu Dayanne.

Justiça não analisa pedido de liberdade de Deolane

A crise relatada pela família ocorreu no mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu não conhecer um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Deolane. Com isso, o tribunal não analisou o mérito da solicitação, e a influenciadora continua presa.

Morre Nego Jader, segurança de Deolane Bezerra 1 de 15

A defesa havia recorrido à Justiça para tentar revogar a prisão preventiva ou conseguir medidas alternativas, incluindo a possibilidade de prisão domiciliar. Em outra frente, os advogados também questionaram as condições do local onde ela está detida e pediram a transferência para uma Sala de Estado-Maior.

A situação de Valentina já havia sido mencionada pelos advogados em uma tentativa anterior de conseguir a prisão domiciliar. Segundo informações divulgadas sobre o processo, a defesa apresentou um laudo psicológico que apontaria "sofrimento psíquico intenso" da criança em meio à ausência da mãe.

A liberdade da influenciadora ainda deverá ser discutida na Justiça estadual, com julgamento previsto para 27 de outubro.

Deolane está presa desde maio

Deolane foi presa em 21 de maio de 2026, durante a Operação Vérnix, em uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e envolvimento com uma organização criminosa. A apuração busca esclarecer possíveis ligações com recursos provenientes de atividades ilegais atribuídas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As suspeitas ainda dependem de apuração judicial.

Mansão de Deolane Bezerra 1 de 16