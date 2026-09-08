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Aos 101 anos, idosa desiste de se aposentar pela terceira vez e dirige sozinha por 2h para trabalhar como caixa de loja

Centenária diz que voltou à ativa para manter contato com outras pessoas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:40

JoCleta Wilson
JoCleta Wilson Crédito: Reprodução

Aos 101 anos, JoCleta Wilson mantém uma rotina de independência que inclui acordar ainda de madrugada, pegar o próprio carro e dirigir até o trabalho. A americana atua como caixa em uma unidade da Home Depot, em Louisville, no estado de Kentucky, apesar de já ter se aposentado três vezes.

Nos dias em que trabalha, JoCleta acorda por volta das 4h e começa o expediente às 6h. A jornada termina às 10h e se repete duas ou três manhãs por semana. Na loja, ela registra as compras dos clientes e aproveita justamente uma das coisas que mais buscava ao decidir voltar ao mercado de trabalho: o contato com outras pessoas.

JoCleta Wilson impressiona com vitalidade aos 101 anos

JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
JoCleta Wilson por Reprodução
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JoCleta Wilson por Reprodução

A centenária já tentou encerrar a vida profissional em três ocasiões, mas acabou retornando ao trabalho. Antes de atuar no comércio, JoCleta foi dançarina profissional e chegou a ser proprietária da Louisville Dance Academy. Segundo ela, permanecer ocupada e conviver com outras pessoas foram fatores importantes para continuar trabalhando.

A independência de JoCleta não se limita ao emprego. Ela mora sozinha, dirige o próprio carro, prepara a própria comida e cuida das operações bancárias. A americana também mantém uma ligação com atividades artísticas: trabalhos feitos por ela decoram as paredes de sua casa e até a roupa usada durante uma entrevista havia sido costurada por ela mesma.

De acordo com a emissora local WAVE, JoCleta foi apresentada como a funcionária mais velha da Home Depot nos Estados Unidos. A história ganhou repercussão nacional e ela chegou a viajar com a filha para participar de um programa de televisão em Nova York. Na ocasião, também assistiu ao musical "Chicago" e conheceu integrantes do elenco nos bastidores.

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A rotina da americana também despertou interesse científico. Em 2025, ela passou a integrar um projeto da Einstein College of Medicine dedicado ao estudo de pessoas que chegaram aos 100 anos. Os pesquisadores coletaram sangue, avaliaram a força de suas mãos e utilizaram pulseiras para obter informações sobre sua rotina.

Apesar da idade, JoCleta segue mantendo o trabalho como parte da própria rotina. Mais do que ocupar algumas horas da manhã, o emprego se tornou uma forma de preservar a autonomia e manter uma convivência frequente com clientes e colegas.

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