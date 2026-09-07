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Aos 103 anos, morre Vovó Elma, influenciadora que conquistou a internet com receitas de família

Criadora do perfil "Cantinho da Elma", a idosa fazia sucesso nas redes sociais compartilhando receitas de família e somava milhões de visualizações

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 15:15

Elma Andreani Alves faleceu aos 103 anos
Elma Andreani Alves faleceu aos 103 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Fenômeno das redes sociais, Elma Andreani Alves faleceu nesta segunda-feira (7), aos 103 anos, em São Paulo. Ela compartilhava receitas de família no perfil “Cantinho da Elma” e ultrapassou 6 milhões de visualizações em vídeos que ensinavam pratos como biscoito de polvilho, doce de abóbora e pão recheado. A causa da morte não foi divulgada.

O comunicado sobre o falecimento foi publicado no próprio perfil de Elma. Sua neta, Vivian Mezadri – principal incentivadora do projeto –, utilizou as redes sociais para se despedir da avó.

"Hoje, eu me despeço, com o coração profundamente apertado, da minha maior inspiração. Minha florzinha descansou, deixando em mim e em todos que tiveram a felicidade de conhecê-la um legado imenso de amor, carinho, doçura e alegria”, iniciou Vivian.

"Ainda é difícil acreditar que não ouvirei sua voz, não verei seu sorriso e não sentirei sua presença como antes. Mas tudo continuará vivo nas minhas lembranças e no coração de cada pessoa que ela tocou”, continuou a neta. Ela finalizou a publicação agradecendo pelas mensagens de carinho enviadas pelos seguidores e destacou que a saudade será permanente: “Chegou a hora da senhora descansar minha guerreira".

Elma Andreani Alves publicava receitas no perfil "Cantinho da Elma"

Elma Andreani Alves por Reprodução/Instagram
Elma Andreani Alves por Reprodução/Instagram
Elma Andreani Alves por Reprodução/Instagram
Elma Andreani Alves por Reprodução/Instagram
Elma Andreani Alves por Reprodução/Instagram
Elma Andreani Alves por Reprodução/Instagram
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Elma Andreani Alves por Reprodução/Instagram

Elma havia completado 103 anos no domingo (6), data celebrada por Vivian na internet. “Vovó, talvez você nunca consiga imaginar quantas vidas você tocou. Quantas pessoas sorriem quando ouvem seu nome. Quantas pessoas aprenderam a te amar mesmo sem nunca terem te conhecido pessoalmente”, escreveu na ocasião.

Vovó Elma, como era carinhosamente chamada pelos seguidores, deixava claro em sua página que estava feliz com a rotina de produção de conteúdo. Além dos pratos caseiros, costumava registrar momentos do cotidiano.

Apesar de morar na capital paulista há mais de oito décadas, Elma era natural de Uberlândia (MG). Mudou-se para São Paulo aos 15 anos, onde se casou e constituiu família: teve quatro filhos, 12 netos e seis bisnetos.

Em entrevista concedida ao g1 em 2025, contou ter aprendido a cozinhar aos sete anos enquanto observava a mãe: “Eu tinha sete anos quando minha mãe me dava um banquinho para subir e aprender a cozinhar. Ela costurava, e eu ficava ajudando. Desde pequena, fazia bolos para as vizinhas. Era bolo 'de nada,' bem simples, mas colocava canela e fazia”.

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Luto Cantinho da Elma Elma Andreani Alves

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