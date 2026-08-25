SUPERAÇÃO

Aos 13 anos, menino recicla 1,5 milhão de latinhas, consegue arrecadar R$ 127 mil e doa todo o dinheiro para a caridade

Ryan Hulance começou recolhendo algumas centenas de latinhas e hoje coordena uma iniciativa que destina recursos para ações de caridade.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 23:11

Aos 13 anos, Ryan Hulance já ajudou a retirar cerca de 1,5 milhão de latinhas do descarte e transformou a reciclagem em uma iniciativa de caridade. Crédito: Divulgação/Anita Maric

Uma lata vazia pode parecer apenas mais um resíduo depois de uma bebida. Para Ryan Hulance, porém, ela virou matéria-prima para um projeto que cresceu muito além do que ele imaginava. Aos 13 anos, o garoto de Solihull, na Inglaterra, já acumulou uma estimativa de 1,5 milhão de latinhas recicladas em cerca de três anos.

O volume representa aproximadamente 34 toneladas de alumínio e ajudou a movimentar cerca de £18 mil, valor apresentado nas reportagens sobre o caso como equivalente a aproximadamente R$ 127 mil. O dinheiro obtido com a reciclagem é destinado a instituições e ações de caridade.

O dinheiro obtido com a reciclagem do alumínio é destinado por Ryan e sua iniciativa a ações e instituições de caridade. 1 de 6

A história começou quando Ryan tinha 10 anos. Na época, ele procurou estabelecimentos próximos de sua casa para perguntar se poderiam guardar as latinhas de alumínio que normalmente seriam descartadas. Eram apenas algumas centenas por semana.

O material seguia para a casa da família, onde as latinhas precisavam ser armazenadas e compactadas antes de serem encaminhadas para reciclagem. Conforme mais empresas e estabelecimentos passaram a participar, a pequena coleta ganhou outra dimensão.

A coleta ganhou escala

O projeto, chamado We Can, chegou a reunir aproximadamente 200 fornecedores regulares. Com essa rede, o volume alcançou cerca de 20 mil latinhas por semana.

Em dezembro de 2024, a Aluminium Federation registrava mais de 8 mil quilos de latinhas processadas pela iniciativa. Naquele momento, a entidade estimava que o material correspondia a aproximadamente 350 mil unidades. O projeto também já contava com 23 pontos de coleta e havia contribuído com mais de £4.500 em alimentos para bancos de alimentos.

A mudança fez com que a família precisasse adaptar a própria estrutura. O armazenamento doméstico e a compactação manual deixaram de dar conta da quantidade recebida.

Uma máquina mudou a operação

Com o crescimento, a iniciativa passou a utilizar uma compactadora industrial. O equipamento transforma grandes volumes de latinhas em blocos mais fáceis de guardar e transportar.

A máquina se tornou uma peça importante para acompanhar o ritmo de aproximadamente 20 mil unidades recebidas semanalmente. O que antes dependia de um processo muito mais simples passou a exigir uma estrutura compatível com uma operação de maior escala.

A marca de 1,5 milhão de latinhas foi alcançada em março de 2026, segundo a estimativa apresentada no material de origem. Como se trata de uma estimativa, não existe uma pesagem oficial correspondente exatamente às 1,5 milhão de unidades.

Ainda assim, os dados anteriores da Aluminium Federation ajudam a dimensionar o resultado. A proporção entre as 350 mil latinhas registradas e mais de 8 toneladas permite estimar um volume próximo de 34 toneladas para a marca de 1,5 milhão de unidades.

O dinheiro vai para caridade

Desde o começo, a proposta de Ryan tinha um segundo objetivo além da reciclagem: transformar o material descartado em recursos para ajudar outras pessoas.

As latinhas são encaminhadas para reciclagem, e o dinheiro obtido com o alumínio é utilizado em ações de caridade. Até março de 2026, a iniciativa havia movimentado aproximadamente £18 mil, valor convertido nas reportagens sobre o caso para cerca de R$ 127 mil.

Assim, o projeto passou a conectar duas etapas que normalmente aparecem separadas. De um lado está o reaproveitamento de um resíduo. Do outro, o dinheiro gerado pela venda desse material chega a iniciativas voltadas para pessoas que precisam de apoio.

Escola continua na rotina

Mesmo com o crescimento da We Can, Ryan continua estudando. Aos 13 anos, ele dedica aproximadamente 20 horas por semana ao projeto, principalmente depois das aulas e durante os fins de semana.

A rotina inclui recolher as latinhas, organizar o material, compactá-lo e preparar os volumes para transporte e reciclagem.

A iniciativa também deixou de ser apenas uma atividade familiar. Em novembro de 2023, a We Can Community CIC foi registrada oficialmente como uma Community Interest Company, modelo britânico destinado a organizações que desenvolvem atividades em benefício da comunidade.