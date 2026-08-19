SUPERAÇÃO

Aos 14 anos, jovem cria favela em miniatura de 450 metros com tijolos reaproveitados e vira destaque em museus e exposições ao redor do mundo

O que começou no quintal de uma família cresceu até ocupar 450 metros quadrados e representar cenas do cotidiano de uma comunidade carioca.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:47

A maquete do Projeto Morrinho reúne casas, ruas, personagens e diferentes cenas inspiradas no cotidiano de uma comunidade do Rio. Crédito: Reprodução/Tripadvisor

Casas coloridas, becos, escadarias, comércio, escola e campo de futebol ocupam um espaço que, de longe, pode parecer uma pequena cidade vista do alto. Só que cada construção é feita em escala reduzida, com tijolos reaproveitados, tinta e bonecos.

A cena está no alto da comunidade Pereira da Silva, conhecida como Pereirão, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ali, uma brincadeira iniciada por dois irmãos acabou dando origem ao Projeto Morrinho, uma favela em miniatura que hoje ocupa cerca de 450 metros quadrados.

A história começou em 1998, quando Cirlan Souza de Oliveira tinha 14 anos. Ao lado do irmão Maycon, então com 8 anos, ele começou a montar pequenas construções no quintal da família. A ideia era reproduzir espaços conhecidos pelos dois usando materiais simples.

Uma versão do Morrinho foi apresentada nos jardins da 52ª Bienal de Veneza, na Itália, em 2007. 1 de 6

A brincadeira chamou a atenção de outras crianças. O vizinho Ranieri entrou no projeto e levou mais cinco jovens, formando o grupo de oito criadores que ajudou a ampliar a maquete.

Bonecos ganharam histórias

Com o crescimento da construção, os tijolos passaram a formar casas, muros, ruas e escadarias. Os bonecos também ganharam funções dentro daquele pequeno universo.

Havia estudantes, comerciantes, músicos e agentes públicos, além de espaços como escola de samba, creche, comércio, campo de futebol e quadra. Cada personagem fazia parte das histórias inventadas pelos participantes.

As regras da brincadeira também eram específicas. Os bonecos não podiam voar, saltar alturas impossíveis ou correr mais rápido que um carro. Um dos participantes acompanhava as cenas e controlava o que poderia ou não acontecer.

Assim, o Morrinho deixou de representar somente a aparência das construções. A maquete passou a reproduzir relações, situações e personagens inspirados no cotidiano observado pelos próprios jovens.

A brincadeira virou cinema

A mudança de escala do projeto aconteceu quando a maquete entrou no universo audiovisual.

Em 2001, a produção do documentário “Morrinho, Deus sabe tudo, mas não é X-9” foi acompanhada por uma oficina de vídeo. Os participantes aprenderam técnicas de câmera e passaram a transformar as histórias dos bonecos em pequenas produções.

Foi desse processo que nasceu a TV Morrinho. Os vídeos, geralmente com cerca de cinco minutos, combinavam situações inspiradas na realidade, humor e ficção, sempre utilizando a própria maquete como cenário.

O projeto também passou a desenvolver oficinas relacionadas à construção de maquetes, criação de personagens, narrativa e produção audiovisual. A comunidade, que antes aparecia principalmente pelo olhar de quem vinha de fora, passou a produzir suas próprias histórias.

Do Rio para o mundo

O reconhecimento veio acompanhado de convites para exposições e reproduções da instalação em outros espaços.

Uma versão do Morrinho foi apresentada no Rio Design Center, em 2002, e outra chegou ao Museu de Arte do Rio, em 2013. O projeto também participou de exposições na Europa, nos Estados Unidos e na América do Sul.

Em 2007, a criação chegou à Itália para participar da 52ª Bienal de Arte de Veneza. A instalação foi apresentada nos jardins do evento, colocando a obra criada por aqueles jovens do Pereirão ao lado de produções do circuito internacional de arte.

No mesmo período, produções audiovisuais ligadas ao Morrinho também receberam reconhecimento em festivais brasileiros.