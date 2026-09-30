Aos 15 anos, estudante cria sistema que usa a luz do sol para levar água limpa a milhares de pessoas no Brasil rural: 'Tenho que tornar isso realidade'

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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:01
A cientista Anna Luísa Beserra Santos criou, aos 15 anos, o Aqualuz, sistema de energia solar que trata a água da chuva e elimina microrganismos sem produtos químicos nem filtros complexos. Desenvolvida em 2013 para enfrentar a falta de água segura, a tecnologia já atende comunidades rurais no Brasil e mira a América Latina, a África e a Ásia.
O desafio é global: cerca de 2,2 bilhões de pessoas ainda vivem sem acesso a água potável gerenciada com segurança. A história ganhou destaque na iniciativa Cidadãos Verdes, da Unesco, no marco dos 50 anos do Programa Hidrológico Intergovernamental do órgão, celebrados em 2025.
Perda de água potável no Brasil
Anna Luísa conta que percebeu, em 2013, que a solução podia ser incrivelmente simples. Se ela, ainda criança, entendia a tecnologia, qualquer pessoa também entenderia. Com algo fácil de usar e replicar, as comunidades poderiam cuidar da própria água.
O Aqualuz foi só o início. Depois dele vieram o Aquasalina, que usa a luz do sol para dessalinizar a água; o Aquafiltro, com filtragem em três fases para comunidades de até 100 pessoas; e o Aquatorre, adaptação voltada a escolas e áreas sem infraestrutura hídrica.
Segundo ela, mais de 10 mil pessoas usam ativamente as soluções, e, só em 2024, o alcance chegou a 40 mil pessoas beneficiadas.
O Aqualuz é um sistema de tratamento de água da chuva que usa radiação solar para matar microrganismos. Não depende de produtos químicos nem de filtros complexos, o que simplifica seu uso e replicação.
Outro ponto é a durabilidade: o sistema dura 20 anos. Para Anna Luísa, muitas iniciativas de filtragem são soluções rápidas, que funcionam por um ano ou pouco mais e não oferecem suporte de longo prazo às comunidades.
No início, Anna Luísa tinha uma mentalidade puramente científica. A virada veio ao conhecer uma mãe de cinco filhos que estava doente por beber água contaminada e mal podia pagar por água engarrafada.
Desde então, ela mudou a forma de abordar soluções. Hoje, a equipe contrata técnicos locais, que treinam com ela, atuam em campo e lideram o monitoramento do impacto, incluindo a redução de doenças transmitidas pela água.
Para ela, quando quem usa a solução ajuda a implantá-la, o projeto vira uma ação da própria comunidade.
A água contaminada adoece principalmente por microrganismos, como bactérias, vírus e protozoários, que chegam ao organismo pela via fecal-oral. Isso acontece quando a água usada para beber, cozinhar ou lavar alimentos entra em contato com fezes humanas ou animais, algo comum onde não há saneamento adequado.
O quadro mais frequente é a diarreia infecciosa, que provoca perda intensa de líquidos e pode levar à desidratação. Crianças pequenas são as mais vulneráveis, porque o organismo delas perde água mais rápido e tem menos reservas para reagir.
Outras doenças ligadas à água imprópria incluem cólera, febre tifoide, hepatite A, giardíase e disenteria. Em áreas de chuva e enchente, a leptospirose também preocupa, por causa do contato com água contaminada pela urina de animais.
O impacto vai além da saúde. Uma pessoa doente muitas vezes não consegue trabalhar ou estudar, e quem cuida dela também perde dias de renda. Como no relato de Anna Luísa, famílias que mal conseguem pagar por água engarrafada ficam presas nesse ciclo entre adoecer, gastar e perder renda.
Anna Luísa deseja ver o Aqualuz amplamente implantado na América Latina e na África, além de outras regiões com escassez hídrica, e ampliar o portfólio de soluções com educação e tecnologia.
Escalar uma inovação não é simples, mas a trajetória do Aqualuz mostra que soluções baseadas na ciência, na durabilidade e na escuta das comunidades podem ampliar o acesso à água potável segura.