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Aos 15 anos, estudante cria sistema que usa a luz do sol para levar água limpa a milhares de pessoas no Brasil rural: 'Tenho que tornar isso realidade'

Aqualuz: conheça a jovem cientista que já beneficiou 40 mil pessoas com água potável e o que ela aprendeu ao ouvir famílias que enfrentam a escassez de água

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:01

Aqualuz: conheça a jovem cientista que já beneficiou 40 mil pessoas com água potável e o que ela aprendeu ao ouvir famílias que enfrentam a escassez de água Crédito: Foto: Reprodução/Instagram/@unescobrasil

A cientista Anna Luísa Beserra Santos criou, aos 15 anos, o Aqualuz, sistema de energia solar que trata a água da chuva e elimina microrganismos sem produtos químicos nem filtros complexos. Desenvolvida em 2013 para enfrentar a falta de água segura, a tecnologia já atende comunidades rurais no Brasil e mira a América Latina, a África e a Ásia.

O desafio é global: cerca de 2,2 bilhões de pessoas ainda vivem sem acesso a água potável gerenciada com segurança. A história ganhou destaque na iniciativa Cidadãos Verdes, da Unesco, no marco dos 50 anos do Programa Hidrológico Intergovernamental do órgão, celebrados em 2025.

Perda de água potável no Brasil 1 de 5

Como uma ideia simples virou uma família de tecnologias

Anna Luísa conta que percebeu, em 2013, que a solução podia ser incrivelmente simples. Se ela, ainda criança, entendia a tecnologia, qualquer pessoa também entenderia. Com algo fácil de usar e replicar, as comunidades poderiam cuidar da própria água.

O Aqualuz foi só o início. Depois dele vieram o Aquasalina, que usa a luz do sol para dessalinizar a água; o Aquafiltro, com filtragem em três fases para comunidades de até 100 pessoas; e o Aquatorre, adaptação voltada a escolas e áreas sem infraestrutura hídrica.

Segundo ela, mais de 10 mil pessoas usam ativamente as soluções, e, só em 2024, o alcance chegou a 40 mil pessoas beneficiadas.

Como funciona o Aqualuz?

O Aqualuz é um sistema de tratamento de água da chuva que usa radiação solar para matar microrganismos. Não depende de produtos químicos nem de filtros complexos, o que simplifica seu uso e replicação.

Outro ponto é a durabilidade: o sistema dura 20 anos. Para Anna Luísa, muitas iniciativas de filtragem são soluções rápidas, que funcionam por um ano ou pouco mais e não oferecem suporte de longo prazo às comunidades.

O Aqualuz é um sistema de tratamento de água da chuva que usa radiação solar para matar microrganismos Crédito: Foto: Reprodução/Unesco

O que a jovem cientista aprendeu no campo

No início, Anna Luísa tinha uma mentalidade puramente científica. A virada veio ao conhecer uma mãe de cinco filhos que estava doente por beber água contaminada e mal podia pagar por água engarrafada.

Desde então, ela mudou a forma de abordar soluções. Hoje, a equipe contrata técnicos locais, que treinam com ela, atuam em campo e lideram o monitoramento do impacto, incluindo a redução de doenças transmitidas pela água.

Para ela, quando quem usa a solução ajuda a implantá-la, o projeto vira uma ação da própria comunidade.

Para ela, quando quem usa a solução ajuda a implantá-la, o projeto vira uma ação da própria comunidade Crédito: Foto: Reprodução/Instagram/@unescobrasil

Como a água contaminada adoece?

A água contaminada adoece principalmente por microrganismos, como bactérias, vírus e protozoários, que chegam ao organismo pela via fecal-oral. Isso acontece quando a água usada para beber, cozinhar ou lavar alimentos entra em contato com fezes humanas ou animais, algo comum onde não há saneamento adequado.

O quadro mais frequente é a diarreia infecciosa, que provoca perda intensa de líquidos e pode levar à desidratação. Crianças pequenas são as mais vulneráveis, porque o organismo delas perde água mais rápido e tem menos reservas para reagir.

Outras doenças ligadas à água imprópria incluem cólera, febre tifoide, hepatite A, giardíase e disenteria. Em áreas de chuva e enchente, a leptospirose também preocupa, por causa do contato com água contaminada pela urina de animais.

O impacto vai além da saúde. Uma pessoa doente muitas vezes não consegue trabalhar ou estudar, e quem cuida dela também perde dias de renda. Como no relato de Anna Luísa, famílias que mal conseguem pagar por água engarrafada ficam presas nesse ciclo entre adoecer, gastar e perder renda.

Escala, negócios de impacto e futuro

Anna Luísa deseja ver o Aqualuz amplamente implantado na América Latina e na África, além de outras regiões com escassez hídrica, e ampliar o portfólio de soluções com educação e tecnologia.