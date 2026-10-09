Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 16 anos, filha de Daniel canta com o sertanejo em show e ganha elogios na web

Lara Camillo tem dividido o palco em apresentações com o artista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:43

Lara Camillo, filha de Daniel Crédito: Reprodução/Instagram

Parece que o talento vem de berço! Lara Camillo, filha mais velha do cantor Daniel, tem chamado a atenção dos fãs da música sertaneja ao seguir os passos do pai. Aos 16 anos, a jovem vem participando de apresentações ao lado do artista pelo país.

Lara Camillo é filha do cantor Daniel

Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Daniel com as filhas e esposa   por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram
1 de 17
Lara Camillo, filha de Daniel por Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, a filha  do cantor compartilha registros dessas parcerias em família. Em uma das publicações recentes ao cantar com o pai durante um show, Lara não escondeu a emoção e descreveu a sensação como um momento em que "tudo parece certo", arrancando elogios do público nos comentários.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fãs encontram cantor Daniel durante peregrinação de 300 km para Santuário

Daniel pensou em encerrar carreira de cantor após morte de João Paulo

A convivência nos bastidores das turnês acabou ensinando muito para a adolescente. Desde muito nova, Lara acompanha o trabalho do pai de perto, o que ajudou a transformar o carinho pela arte em uma escolha para o futuro.

Daniel, que sempre foi discreto sobre a vida familiar, faz questão de incentivar o talento da primogênita. A sintonia entre pai e filha no palco tem encantado e gerado expectativa nos fãs sobre os próximos passos da carreira musical da jovem.

Leia mais

Imagem - Amanda Kimberlly customiza look de Helena para o aniversário de Mavie, filha de Neymar; veja

Amanda Kimberlly customiza look de Helena para o aniversário de Mavie, filha de Neymar; veja

Imagem - Oração do dia: 'Consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos' - aprenda a prece a Nossa Senhora do Rosário para pedir força diante das dificuldades

Oração do dia: 'Consegui junto a Jesus aquilo que não podemos, combatei por nós e consolai-nos' - aprenda a prece a Nossa Senhora do Rosário para pedir força diante das dificuldades

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer teoria que não cure a dor humana não serve para nada' - como os estoicos tratavam a ansiedade e o luto séculos antes da terapia existir

Frase do dia do Estoicismo: 'Qualquer teoria que não cure a dor humana não serve para nada' - como os estoicos tratavam a ansiedade e o luto séculos antes da terapia existir

Tags:

Daniel Lara Camillo

Mais recentes

Imagem - Herdeiros de Pelé não viram a cor da herança quase 3 anos após a morte do Rei do Futebol; imóveis vão a leilão

Herdeiros de Pelé não viram a cor da herança quase 3 anos após a morte do Rei do Futebol; imóveis vão a leilão
Imagem - Como grelhar filé de frango sem juntar água: segredo simples deixa a carne suculenta e douradinha

Como grelhar filé de frango sem juntar água: segredo simples deixa a carne suculenta e douradinha
Imagem - A vida fica mais fácil para 5 signos nesta sexta-feira (9 de outubro), e eles finalmente podem respirar aliviados

A vida fica mais fácil para 5 signos nesta sexta-feira (9 de outubro), e eles finalmente podem respirar aliviados