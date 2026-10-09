Aos 16 anos, filha de Daniel canta com o sertanejo em show e ganha elogios na web

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:43
Parece que o talento vem de berço! Lara Camillo, filha mais velha do cantor Daniel, tem chamado a atenção dos fãs da música sertaneja ao seguir os passos do pai. Aos 16 anos, a jovem vem participando de apresentações ao lado do artista pelo país.
Lara Camillo é filha do cantor Daniel
Nas redes sociais, a filha do cantor compartilha registros dessas parcerias em família. Em uma das publicações recentes ao cantar com o pai durante um show, Lara não escondeu a emoção e descreveu a sensação como um momento em que "tudo parece certo", arrancando elogios do público nos comentários.
A convivência nos bastidores das turnês acabou ensinando muito para a adolescente. Desde muito nova, Lara acompanha o trabalho do pai de perto, o que ajudou a transformar o carinho pela arte em uma escolha para o futuro.
Daniel, que sempre foi discreto sobre a vida familiar, faz questão de incentivar o talento da primogênita. A sintonia entre pai e filha no palco tem encantado e gerado expectativa nos fãs sobre os próximos passos da carreira musical da jovem.