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Aos 16 anos, filho de Adriane Galisteu volta ao Brasil após temporada de estudos na Suíça

Vittorio Iódice retornou ao país para passar o fim de semana com a família e ganhou uma declaração carinhosa da mãe nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 17:20

Vittorio, filho de Adriane Galisteu, voltou ao Brasil para passar o fim de semana com a família Crédito: Reprodução

Adriane Galisteu aproveitou a sexta-feira (25) para celebrar um reencontro especial com o filho, Vittorio Iódice, de 16 anos. O adolescente está vivendo temporariamente na Suíça, onde passa por uma experiência de estudos, mas voltou ao Brasil para matar a saudade da família.

Vittorio deixou o país em agosto para estudar durante seis meses no Collège du Léman, escola internacional privada que recebe alunos de 2 a 18 anos e também conta com sistema de internato.

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça 1 de 10

A temporada europeia, no entanto, ganhou uma pausa neste fim de semana. De volta ao Brasil, o adolescente foi recebido pela mãe, que fez questão de registrar o momento nas redes sociais.

“Vai ser rápido… então eu não perco 1 segundo. Meu Vi por aqui, nem que seja só por um fim de semana. Tô amando tanto, até o sol apareceu para te receber. Tempo, por favor, vá devagar”, escreveu Adriane.