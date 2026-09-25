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Aos 16 anos, filho de Adriane Galisteu volta ao Brasil após temporada de estudos na Suíça

Vittorio Iódice retornou ao país para passar o fim de semana com a família e ganhou uma declaração carinhosa da mãe nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 17:20

Vittorio, filho de Adriane Galisteu, voltou ao Brasil para passar o fim de semana com a família
Vittorio, filho de Adriane Galisteu, voltou ao Brasil para passar o fim de semana com a família Crédito: Reprodução

Adriane Galisteu aproveitou a sexta-feira (25) para celebrar um reencontro especial com o filho, Vittorio Iódice, de 16 anos. O adolescente está vivendo temporariamente na Suíça, onde passa por uma experiência de estudos, mas voltou ao Brasil para matar a saudade da família.

Vittorio deixou o país em agosto para estudar durante seis meses no Collège du Léman, escola internacional privada que recebe alunos de 2 a 18 anos e também conta com sistema de internato.

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
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Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação

A temporada europeia, no entanto, ganhou uma pausa neste fim de semana. De volta ao Brasil, o adolescente foi recebido pela mãe, que fez questão de registrar o momento nas redes sociais.

“Vai ser rápido… então eu não perco 1 segundo. Meu Vi por aqui, nem que seja só por um fim de semana. Tô amando tanto, até o sol apareceu para te receber. Tempo, por favor, vá devagar”, escreveu Adriane.

Vittorio é filho da apresentadora com o empresário Alexandre Iódice.

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