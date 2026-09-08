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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:25
O filho mais velho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, chamou atenção ao aparecer ao lado do pai, o nutricionista Daniel Cady, durante uma viagem para Pipa, no Rio Grande do Norte. Aos 16 anos, o jovem posou para registros que destacam sua estatura quase idêntica à do pai, provocando reações imediatas dos seguidores.
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo está viajando com o pai, Daniel Cady
Nos comentários da publicação, diversos usuários apontaram a forte semelhança entre os dois, escrevendo frases como "parecem irmãos". A dedicação de Marcelo aos esportes, incluindo a prática frequente de jiu-jítsu ao lado do pai e da mãe, que também aderiu à modalidade, tem resultado em uma transformação física elogiada nas redes sociais.
Recentemente, o adolescente precisou negar o uso de anabolizantes após exibir um físico musculoso nas redes. Em resposta a um conselho de familiar para "lutar pelo natural", o jovem garantiu que sua evolução corporal é fruto de dedicação à musculação, consumo de muita proteína e uma rotina intensa de atividades físicas que pratica desde a infância.